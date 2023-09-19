Водителей Актау попросили быть осторожнее из-за ямочного ремонта дорог

- В связи с этим просим вас быть особенно внимательными и осторожными на дороге в вечернее и ночное время, - предупреждает акимат Актау.

В городской администрации сообщили, что ямочный ремонт автомобильных городских дорог проводится на следующих участках:- от памятника Жайлау Мынбаеву (5 мкр.) до коммунального учреждения «КЖСА» (22 мкр.);- от акимата Мангистауской области (14 мкр.) до гостиницы «Grand Nur Plaza» (29 мкр.).