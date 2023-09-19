Водителей Актау попросили быть осторожнее из-за ямочного ремонта дорог

Фото пресс-службы ведомства
В городской администрации сообщили, что ямочный ремонт автомобильных городских дорог проводится на следующих участках:
- от памятника Жайлау Мынбаеву (5 мкр.) до коммунального учреждения «КЖСА» (22 мкр.);
- от акимата Мангистауской области (14 мкр.) до гостиницы «Grand Nur Plaza» (29 мкр.).
- от памятника Жайлау Мынбаеву (5 мкр.) до коммунального учреждения «КЖСА» (22 мкр.);
- от акимата Мангистауской области (14 мкр.) до гостиницы «Grand Nur Plaza» (29 мкр.).
- В связи с этим просим вас быть особенно внимательными и осторожными на дороге в вечернее и ночное время, - предупреждает акимат Актау.
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