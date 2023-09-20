В Актау военные моряки «спасали» гражданское судно от условных террористов

Личный состав десантно-штурмового батальона морской пехоты и роты борьбы с подводными диверсионными силами и средствами освобождал условно захваченные террористами гражданское судно и нефтяную буровую вышку.Воздушно-морской десант военно-морских сил высадился в тылу противника для их уничтожения.- Силы и войска ВМС совместно с подразделениями береговой охраны департамента пограничной службы Мангистауской области обеспечивали безопасность объектов морской экономической зоны и доставку морским транспортом военно-технической помощи. В ходе учений были использованы подводные диверсионные силы и средства для захвата условных террористов. Военные моряки стреляли по плавающей мине, воздушной и морской целям. В казахстанском секторе Каспийского моря оказана помощь судну, условно терпящему бедствие. Судно отбуксировано в порт Актау, экипажу и пассажирам оказана требуемая помощь, - рассказал Нурбол Шалабаев.