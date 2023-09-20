Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Среда, 20 Сентября
+20...+19
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 471.45 KZT
  • €1 = 503.93 KZT
  • 1 RUB = 4.9 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 06:35

Просмотров: 728

В Актау военные моряки «спасали» гражданское судно от условных террористов

В Актау в рамках проводимого учения «Батыл тойтарыс-2023» прошли оперативные командно-штабные учения с частями военно-морских сил, авиационной базы и департамента пограничной службы РК Мангистауской области. Цель учений – спасение гражданского судна и нефтяной буровой вышки. Об этом рассказал Нурбол Шалабаев, руководитель пресс-службы Актауского гарнизона.

Штурм захваченного судна. Фото предоставил Н.Шалабаев
Личный состав десантно-штурмового батальона морской пехоты и роты борьбы с подводными диверсионными силами и средствами освобождал условно захваченные террористами гражданское судно и нефтяную буровую вышку.

В Актау военные моряки «спасали» гражданское судно от условных террористов


Воздушно-морской десант военно-морских сил высадился в тылу противника для их уничтожения.

- Силы и войска ВМС совместно с подразделениями береговой охраны департамента пограничной службы Мангистауской области обеспечивали безопасность объектов морской экономической зоны и доставку морским транспортом военно-технической помощи. В ходе учений были использованы подводные диверсионные силы и средства для захвата условных террористов. Военные моряки стреляли по плавающей мине, воздушной и морской целям. В казахстанском секторе Каспийского моря оказана помощь судну, условно терпящему бедствие. Судно отбуксировано в порт Актау, экипажу и пассажирам оказана требуемая помощь, - рассказал Нурбол Шалабаев.

В Актау военные моряки «спасали» гражданское судно от условных террористов





Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика