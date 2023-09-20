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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 08:23

Просмотров: 888

Токаев на сессии Генассамблеи ООН: спасение Каспийского моря требует долгосрочного международного сотрудничества

Президент Касым-Жомарт Токаев во время выступления на общих дебатах 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН акцентировал внимание на проблеме Каспия.

Фото пресс-службы Акорды
Глава государства Касым-Жомарт Токаев выступил на Общих дебатах 78-й сессии Генеральной ассамблеи ООН. Он отметил, что сегодня крупнейшее в мире озеро – Каспийское море сталкивается с экологическими проблемами, включая обмеление, отвод воды, загрязнение флоры и фауны.

- Спасение Каспийского моря должно стать вопросом общего приоритета, требующим долгосрочного международного сотрудничества, - заявил Касым-Жомарт Токаев.


Также он отметил, что нехватка воды создает серьёзные экономические и другие вызовы в бассейнах трансграничных рек.

- Подобная ситуация будет наблюдаться во всём мире: к 2040 году глобальный спрос на воду может превысить предложение на 40 процентов. Поэтому мы должны объединить политическую волю и экономические ресурсы для решения этой важнейшей глобальной проблемы наряду с мерами по борьбе с изменением климата. В следующем году Казахстан будет председательствовать в Международном фонде спасения Арала. Мы продолжим работу по предотвращению дальнейшей деградации окружающей среды и влияния этого на жизнедеятельность вокруг озера, которое когда-то было четвёртым по величине на планете, - подчеркнул глава государства.



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Комментарии ( 1 )

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 Tor1m (Посетители) Сегодня, 10:27
Выход к каспийскому морю имеют всего 5 стран, Россия, Казахстан, Иран, Туркменистан, Азербайджан, и каким боком тут ООН должен решать вопрос? А самим собраться, договорится слабо, или это создание видимости кипучей деятельности...
 
 

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