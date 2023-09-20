Онкологи проведут День открытых дверей в Актау

День открытых дверей пройдёт 23 сентября в здании областного онкологического центра.



Онкологи проведут бесплатные консультации для всех желающих по диагностике опухолей головы и шеи, а также онкогинекологии.



День открытых дверей пройдёт с 09:00 до 13:00 по адресу: Актау, 1А микрорайон, здание областного онкологического центра.