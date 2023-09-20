Чем запомнился Ербол Избергенов на посту акима Актау

Новые автобусные остановки

Озеленение

Отдельные полосы для автобусов

Модульные туалеты за 87 миллионов тенге

Дефицит воды

- Горожане обеспокоены и выражают своё недовольство. Дорогие жители города Актау, я не снимаю с себя ответственности и приношу свои искренние извинения. В городе давно существует водная проблема: дефицит воды, низкое давление, вследствие чего до верхних этажей вода не поступает в полном объёме. Мы не отрицаем этого. Особенно летом проблема усложняется из-за увеличения объёмов водопотребления, - сказал в мае аким Актау.

Судебные разбирательства

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