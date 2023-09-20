Чем запомнился Ербол Избергенов на посту акима Актау

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Сегодня, 20 сентября, стало известно, что Ербол Избергенов по собственному желанию покинул пост акима Актау. Ранее, как минимум с середины сентября, он отсутствовал на публике. Пропустил анонсированные ранее акиматом встречи с населением. Позже стало известно, что по болезни. А также не был на значимых для Актау событиях - приезде премьер-министра РК, форуме с участием представителей туристского бизнеса Казахстана и других стран мира, где вместо него присутствовал заместитель акима.
Главой города Ербол Избергенов был назначен 3 октября 2022 года. Предлагаем читателям вспомнить события, которые происходили в Актау в этот период.
В июле 2023 года в Актау введены в эксплуатацию девять новых остановок. Современные остановки появились в следующих микрорайонах: 32 «Б» микрорайоне, за домом №22, в 34 «А» микрорайоне, перед спортивным комплексом «Батыр», в 32 микрорайоне, перед спортивным комплексом Ш. Есенова, в 13 микрорайоне, за домом №2, в 26 микрорайоне, напротив мечети, в 11 «А» микрорайоне, возле штрафстоянки, в 3 микрорайоне, перед энергетическим колледжем, в 29 микрорайоне, напротив торгового центра «AK KALA MALL » и в 1 микрорайоне перед зданием «Дружба».
В апреле 2023 года акимат выдал жителям Актау саженцы для озеленения дворов. Желающие озеленить дворы многоквартирных домов смогли бесплатно получить до 10 саженцев. Правда, увенчалась ли акция успехом, и сколько в итоге горожан в ней приняли участие, неизвестно. Как и то, прижились ли выданные акиматом саженцы.
Ербол Избергенов на встрече с журналистами региона заявлял, что по инициативе акимата прорабатывается вопрос о выделении на дорогах города отдельных полос для движения общественного транспорта. В презентации главы областного центра говорилось, что благодаря отдельной полосе для общественного транспорта, автобусы не будут стоять в общей пробке, улучшится качество обслуживания пассажиров, увеличится их пропускная способность.
Для реализации этого и других проектов по благоустройству города в Актау даже был создан фонд «Ақтау - менің қалам!». Но на сегодняшний день проект так и не реализован. Впрочем, как и другие заявленные в презентации по благоустройству проекты. Что предлагалось, можно посмотреть и вспомнить тут.
Именно в период управления городом Ерболом Избергеновым, власти Актау решили, что областному центру не хватает туалетов. На «нужды» горожан выделили и потратили 87 миллионов тенге для установки пяти общественных туалетов. Модульные уборные установили на набережной в районе «Самала», на набережной в 14 микрорайоне, у флагштока в 12 микрорайоне, в районе жилого массива Приморский и на набережной в 7А микрорайоне.
Проблемы с водой, безусловно, начались в Актау еще до того, как к управлению городом пришёл Ербол Избергенов. Но именно минувшими весной и летом ситуация сильно усугубилась. Ербол Избергенов признал, что в Актау есть дефицит воды и принёс за это публично горожанам свои извинения.
До этого несколько плакатов с надписями: «Г-н Ногаев, где вода, су кайда?» с обращением к акиму области горожане вывешивали на домах.
Акима Актау штрафовали. И ему пришлось выплатить 172 500 тенге. Ербол Избергенов получил штраф за то, что отказался выдавать участок для строительства жилого комплекса. Специализированный межрайонный административный суд Мангистауской области удовлетворил иск застройщика к акиму города. Суд признал незаконным отказ главы Актау в изменении целевого назначения земельного участка данному ТОО, и обязал Ербола Избергенова в пользу ТОО в течение месяца принять благоприятный административный акт. Однако решение суда не было исполнено в указанный судом срок, за что аким и получил штраф.
В период работы Ербола Избергенова в Актау произошло несколько аварий на Мангистауском атомном энергетическом комбинате (МАЭК), одна из которых привела к массовому отключению электричества, а также к остановке работы нефтяных предприятий. Тогда в регионе и в том числе в областном центре было введено «веерное» отключение электроэнергии. Ограничения были через 5 дней, однако, жители всё же продолжали точечно жаловаться на отключения в разных микрорайонах.
В этом году Актау отметил 60-летний юбилей.
Городским акиматом были организованы праздничные мероприятия, в том числе гала-концерт с праздничным салютом, симпозиум скульпторов, в городе прошёл первый фестиваль «Aktau Mobilography Fest». Правда, вместо Ербола Избергенова на празднике присутствовал его заместитель, который и поздравлял горожан со знаменательным событием.
В августе 2023 года введены в эксплуатацию шесть детских игровых и пять спортивных площадок. Детские игровые площадки установили в населённом пункте «Приозерный-3» (ВСО-1), возле дома №1 в 28А микрорайоне, на набережной в 15 микрорайоне - «Самал», возле дома №38 в 15 микрорайоне, вблизи торгового центра «Астана» в 14 микрорайоне, возле дома №39 в 4 микрорайоне. Площадки оснащены качелями и горками.
Спортивные площадки установили по следующим адресам: в 28А микрорайоне, возле дома №1, на набережной в 15 микрорайоне - «Самал», возле №38 дома в 15 микрорайоне, возле №38 дома в 14 микрорайоне, возле дома №10 в 4 микрорайоне. В 29 микрорайоне ведутся работы по установке детских игровых площадок возле дома №23, в 17 микрорайоне - между домами 74–75, в 4 микрорайоне возле дома №10 и возле жилого дома «Інжу» в 30 микрорайоне. В 30 микрорайоне ведутся работы по установке спортивных площадок возле домов №№167, 168, 169, перед домом №4 в 15 микрорайоне и возле автостоянки на берегу моря в населённом пункте «Приморский».
Аким Актау пропустил анонсированные ранее акиматом встречи с населением в Умирзаке и в областном центре. Жители возмутились отсутствием градоначальника на запланированных мероприятиях и тем, что об отсутствии Ербола Избергенова жителей не предупредили заранее. В городской администрации сообщили, что акима Актау не было на встречах по причине болезни.
Ну, и не заканчивается с августа поток жалоб от жителей Актау на количество мусорных свалок и переполненных мусорных баков в городе. Чиновники толком не могут объяснить причину, ссылаясь на то, что коммунальные службы работают над устранением загрязнения города.
А чем Вам запомнился бывший аким Актау? Делитесь в комментариях.
Главой города Ербол Избергенов был назначен 3 октября 2022 года. Предлагаем читателям вспомнить события, которые происходили в Актау в этот период.
Новые автобусные остановки
В июле 2023 года в Актау введены в эксплуатацию девять новых остановок. Современные остановки появились в следующих микрорайонах: 32 «Б» микрорайоне, за домом №22, в 34 «А» микрорайоне, перед спортивным комплексом «Батыр», в 32 микрорайоне, перед спортивным комплексом Ш. Есенова, в 13 микрорайоне, за домом №2, в 26 микрорайоне, напротив мечети, в 11 «А» микрорайоне, возле штрафстоянки, в 3 микрорайоне, перед энергетическим колледжем, в 29 микрорайоне, напротив торгового центра «AK KALA MALL » и в 1 микрорайоне перед зданием «Дружба».
Озеленение
В апреле 2023 года акимат выдал жителям Актау саженцы для озеленения дворов. Желающие озеленить дворы многоквартирных домов смогли бесплатно получить до 10 саженцев. Правда, увенчалась ли акция успехом, и сколько в итоге горожан в ней приняли участие, неизвестно. Как и то, прижились ли выданные акиматом саженцы.
Отдельные полосы для автобусов
Ербол Избергенов на встрече с журналистами региона заявлял, что по инициативе акимата прорабатывается вопрос о выделении на дорогах города отдельных полос для движения общественного транспорта. В презентации главы областного центра говорилось, что благодаря отдельной полосе для общественного транспорта, автобусы не будут стоять в общей пробке, улучшится качество обслуживания пассажиров, увеличится их пропускная способность.
Для реализации этого и других проектов по благоустройству города в Актау даже был создан фонд «Ақтау - менің қалам!». Но на сегодняшний день проект так и не реализован. Впрочем, как и другие заявленные в презентации по благоустройству проекты. Что предлагалось, можно посмотреть и вспомнить тут.
Модульные туалеты за 87 миллионов тенге
Именно в период управления городом Ерболом Избергеновым, власти Актау решили, что областному центру не хватает туалетов. На «нужды» горожан выделили и потратили 87 миллионов тенге для установки пяти общественных туалетов. Модульные уборные установили на набережной в районе «Самала», на набережной в 14 микрорайоне, у флагштока в 12 микрорайоне, в районе жилого массива Приморский и на набережной в 7А микрорайоне.
Дефицит воды
Проблемы с водой, безусловно, начались в Актау еще до того, как к управлению городом пришёл Ербол Избергенов. Но именно минувшими весной и летом ситуация сильно усугубилась. Ербол Избергенов признал, что в Актау есть дефицит воды и принёс за это публично горожанам свои извинения.
- Горожане обеспокоены и выражают своё недовольство. Дорогие жители города Актау, я не снимаю с себя ответственности и приношу свои искренние извинения. В городе давно существует водная проблема: дефицит воды, низкое давление, вследствие чего до верхних этажей вода не поступает в полном объёме. Мы не отрицаем этого. Особенно летом проблема усложняется из-за увеличения объёмов водопотребления, - сказал в мае аким Актау.
До этого несколько плакатов с надписями: «Г-н Ногаев, где вода, су кайда?» с обращением к акиму области горожане вывешивали на домах.
Судебные разбирательства
Акима Актау штрафовали. И ему пришлось выплатить 172 500 тенге. Ербол Избергенов получил штраф за то, что отказался выдавать участок для строительства жилого комплекса. Специализированный межрайонный административный суд Мангистауской области удовлетворил иск застройщика к акиму города. Суд признал незаконным отказ главы Актау в изменении целевого назначения земельного участка данному ТОО, и обязал Ербола Избергенова в пользу ТОО в течение месяца принять благоприятный административный акт. Однако решение суда не было исполнено в указанный судом срок, за что аким и получил штраф.
Кризис энергосистемы
В период работы Ербола Избергенова в Актау произошло несколько аварий на Мангистауском атомном энергетическом комбинате (МАЭК), одна из которых привела к массовому отключению электричества, а также к остановке работы нефтяных предприятий. Тогда в регионе и в том числе в областном центре было введено «веерное» отключение электроэнергии. Ограничения были через 5 дней, однако, жители всё же продолжали точечно жаловаться на отключения в разных микрорайонах.
60-летие Актау
В этом году Актау отметил 60-летний юбилей.
Городским акиматом были организованы праздничные мероприятия, в том числе гала-концерт с праздничным салютом, симпозиум скульпторов, в городе прошёл первый фестиваль «Aktau Mobilography Fest». Правда, вместо Ербола Избергенова на празднике присутствовал его заместитель, который и поздравлял горожан со знаменательным событием.
Новые детские игровые площадки
В августе 2023 года введены в эксплуатацию шесть детских игровых и пять спортивных площадок. Детские игровые площадки установили в населённом пункте «Приозерный-3» (ВСО-1), возле дома №1 в 28А микрорайоне, на набережной в 15 микрорайоне - «Самал», возле дома №38 в 15 микрорайоне, вблизи торгового центра «Астана» в 14 микрорайоне, возле дома №39 в 4 микрорайоне. Площадки оснащены качелями и горками.
Спортивные площадки установили по следующим адресам: в 28А микрорайоне, возле дома №1, на набережной в 15 микрорайоне - «Самал», возле №38 дома в 15 микрорайоне, возле №38 дома в 14 микрорайоне, возле дома №10 в 4 микрорайоне. В 29 микрорайоне ведутся работы по установке детских игровых площадок возле дома №23, в 17 микрорайоне - между домами 74–75, в 4 микрорайоне возле дома №10 и возле жилого дома «Інжу» в 30 микрорайоне. В 30 микрорайоне ведутся работы по установке спортивных площадок возле домов №№167, 168, 169, перед домом №4 в 15 микрорайоне и возле автостоянки на берегу моря в населённом пункте «Приморский».
Не явился на встречу с населением
Аким Актау пропустил анонсированные ранее акиматом встречи с населением в Умирзаке и в областном центре. Жители возмутились отсутствием градоначальника на запланированных мероприятиях и тем, что об отсутствии Ербола Избергенова жителей не предупредили заранее. В городской администрации сообщили, что акима Актау не было на встречах по причине болезни.
Мусорные свалки
Ну, и не заканчивается с августа поток жалоб от жителей Актау на количество мусорных свалок и переполненных мусорных баков в городе. Чиновники толком не могут объяснить причину, ссылаясь на то, что коммунальные службы работают над устранением загрязнения города.
А чем Вам запомнился бывший аким Актау? Делитесь в комментариях.