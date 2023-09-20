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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 15:35

Просмотров: 368

Чем запомнился Ербол Избергенов на посту акима Актау

Ербол Избергенов покинул пост акима Актау. На этой должности он проработал чуть меньше года. Чем запомнился Ербол Избергенов на посту акима, читайте в материале Lada.kz.

Фото из открытых источников
Сегодня, 20 сентября, стало известно, что Ербол Избергенов по собственному желанию покинул пост акима Актау. Ранее, как минимум с середины сентября, он отсутствовал на публике. Пропустил анонсированные ранее акиматом встречи с населением. Позже стало известно, что по болезни. А также не был на значимых для Актау событиях - приезде премьер-министра РК, форуме с участием представителей туристского бизнеса Казахстана и других стран мира, где вместо него присутствовал заместитель акима.

Главой города Ербол Избергенов был назначен 3 октября 2022 года. Предлагаем читателям вспомнить события, которые происходили в Актау в этот период.

Новые автобусные остановки


Чем запомнился Ербол Избергенов на посту акима Актау


В июле 2023 года в Актау введены в эксплуатацию девять новых остановок. Современные остановки появились в следующих микрорайонах: 32 «Б» микрорайоне, за домом №22, в 34 «А» микрорайоне, перед спортивным комплексом «Батыр», в 32 микрорайоне, перед спортивным комплексом Ш. Есенова, в 13 микрорайоне, за домом №2, в 26 микрорайоне, напротив мечети, в 11 «А» микрорайоне, возле штрафстоянки, в 3 микрорайоне, перед энергетическим колледжем, в 29 микрорайоне, напротив торгового центра «AK KALA MALL » и в 1 микрорайоне перед зданием «Дружба».

Озеленение


Чем запомнился Ербол Избергенов на посту акима Актау


В апреле 2023 года акимат выдал жителям Актау саженцы для озеленения дворов. Желающие озеленить дворы многоквартирных домов смогли бесплатно получить до 10 саженцев. Правда, увенчалась ли акция успехом, и сколько в итоге горожан в ней приняли участие, неизвестно. Как и то, прижились ли выданные акиматом саженцы.

Отдельные полосы для автобусов


Чем запомнился Ербол Избергенов на посту акима Актау


Ербол Избергенов на встрече с журналистами региона заявлял, что по инициативе акимата прорабатывается вопрос о выделении на дорогах города отдельных полос для движения общественного транспорта. В презентации главы областного центра говорилось, что благодаря отдельной полосе для общественного транспорта, автобусы не будут стоять в общей пробке, улучшится качество обслуживания пассажиров, увеличится их пропускная способность.
Для реализации этого и других проектов по благоустройству города в Актау даже был создан фонд «Ақтау - менің қалам!». Но на сегодняшний день проект так и не реализован. Впрочем, как и другие заявленные в презентации по благоустройству проекты. Что предлагалось, можно посмотреть и вспомнить тут.

Модульные туалеты за 87 миллионов тенге


Чем запомнился Ербол Избергенов на посту акима Актау


Именно в период управления городом Ерболом Избергеновым, власти Актау решили, что областному центру не хватает туалетов. На «нужды» горожан выделили и потратили 87 миллионов тенге для установки пяти общественных туалетов. Модульные уборные установили на набережной в районе «Самала», на набережной в 14 микрорайоне, у флагштока в 12 микрорайоне, в районе жилого массива Приморский и на набережной в 7А микрорайоне.

Дефицит воды


Проблемы с водой, безусловно, начались в Актау еще до того, как к управлению городом пришёл Ербол Избергенов. Но именно минувшими весной и летом ситуация сильно усугубилась. Ербол Избергенов признал, что в Актау есть дефицит воды и принёс за это публично горожанам свои извинения.

- Горожане обеспокоены и выражают своё недовольство. Дорогие жители города Актау, я не снимаю с себя ответственности и приношу свои искренние извинения. В городе давно существует водная проблема: дефицит воды, низкое давление, вследствие чего до верхних этажей вода не поступает в полном объёме. Мы не отрицаем этого. Особенно летом проблема усложняется из-за увеличения объёмов водопотребления, - сказал в мае аким Актау.


До этого несколько плакатов с надписями: «Г-н Ногаев, где вода, су кайда?» с обращением к акиму области горожане вывешивали на домах.

Судебные разбирательства


Чем запомнился Ербол Избергенов на посту акима Актау


Акима Актау штрафовали. И ему пришлось выплатить 172 500 тенге. Ербол Избергенов получил штраф за то, что отказался выдавать участок для строительства жилого комплекса. Специализированный межрайонный административный суд Мангистауской области удовлетворил иск застройщика к акиму города. Суд признал незаконным отказ главы Актау в изменении целевого назначения земельного участка данному ТОО, и обязал Ербола Избергенова в пользу ТОО в течение месяца принять благоприятный административный акт. Однако решение суда не было исполнено в указанный судом срок, за что аким и получил штраф.

Кризис энергосистемы


Чем запомнился Ербол Избергенов на посту акима Актау


В период работы Ербола Избергенова в Актау произошло несколько аварий на Мангистауском атомном энергетическом комбинате (МАЭК), одна из которых привела к массовому отключению электричества, а также к остановке работы нефтяных предприятий. Тогда в регионе и в том числе в областном центре было введено «веерное» отключение электроэнергии. Ограничения были через 5 дней, однако, жители всё же продолжали точечно жаловаться на отключения в разных микрорайонах.

60-летие Актау


Чем запомнился Ербол Избергенов на посту акима Актау


В этом году Актау отметил 60-летний юбилей.
Городским акиматом были организованы праздничные мероприятия, в том числе гала-концерт с праздничным салютом, симпозиум скульпторов, в городе прошёл первый фестиваль «Aktau Mobilography Fest». Правда, вместо Ербола Избергенова на празднике присутствовал его заместитель, который и поздравлял горожан со знаменательным событием.

Новые детские игровые площадки


Чем запомнился Ербол Избергенов на посту акима Актау


В августе 2023 года введены в эксплуатацию шесть детских игровых и пять спортивных площадок. Детские игровые площадки установили в населённом пункте «Приозерный-3» (ВСО-1), возле дома №1 в 28А микрорайоне, на набережной в 15 микрорайоне - «Самал», возле дома №38 в 15 микрорайоне, вблизи торгового центра «Астана» в 14 микрорайоне, возле дома №39 в 4 микрорайоне. Площадки оснащены качелями и горками.

Спортивные площадки установили по следующим адресам: в 28А микрорайоне, возле дома №1, на набережной в 15 микрорайоне - «Самал», возле №38 дома в 15 микрорайоне, возле №38 дома в 14 микрорайоне, возле дома №10 в 4 микрорайоне. В 29 микрорайоне ведутся работы по установке детских игровых площадок возле дома №23, в 17 микрорайоне - между домами 74–75, в 4 микрорайоне возле дома №10 и возле жилого дома «Інжу» в 30 микрорайоне. В 30 микрорайоне ведутся работы по установке спортивных площадок возле домов №№167, 168, 169, перед домом №4 в 15 микрорайоне и возле автостоянки на берегу моря в населённом пункте «Приморский».

Не явился на встречу с населением


Аким Актау пропустил анонсированные ранее акиматом встречи с населением в Умирзаке и в областном центре. Жители возмутились отсутствием градоначальника на запланированных мероприятиях и тем, что об отсутствии Ербола Избергенова жителей не предупредили заранее. В городской администрации сообщили, что акима Актау не было на встречах по причине болезни.

Мусорные свалки

Ну, и не заканчивается с августа поток жалоб от жителей Актау на количество мусорных свалок и переполненных мусорных баков в городе. Чиновники толком не могут объяснить причину, ссылаясь на то, что коммунальные службы работают над устранением загрязнения города.

А чем Вам запомнился бывший аким Актау? Делитесь в комментариях.



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Комментарии ( 1 )

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 Tankushka (Посетители) Сегодня, 16:00
Не знаем кто такой...
 
 

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