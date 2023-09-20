Опубликованы получающие финансирование из-за рубежа компании: в список попали и мангистауские организации

- НПУ «Эко Мангистау» осуществляет свою деятельность строго в соответствии с национальным законодательством и установленными требованиями к деятельности общественных организаций. Нашей организации в этом году исполняется 23 года, и вся наша работа строится на публичности и гласности. Мы имеем различные источники финансирования, это и государственное финансирование в рамках государственного социального заказа, государственные гранты по линии НАО «ЦПГИ», программы спонсорства и благотворительности субъектов бизнеса, оказываем коммерческие услуги, а также получаем международное финансирование от международных организаций в виде грантов на конкурсной основе. Мы никогда не скрывали того факта, что работаем с международными организациями, - сказал Кирилл Осин.

- Всё что касается грантового финансирования от международных организаций, всё это попадает под статью, указанную выше, соответственно о суммах финансирования и расходования этих средств мы своевременно отчитываемся в налоговые органы,- отметил директор «ЭкоМангистау».

- В этой связи включение нашей организации в данный реестр было ожидаемо. Проводить аналогии данного Реестра с Законом об иностранных агентах, как например в РФ неправильно. И выражаю надежду, что в нашей стране не будут вешать ярлыки и оказывать давления на гражданский сектор только из-за того, что НПО и частные эксперты получают иностранное грантовое финансирование,- подытожил Кирилл Осин.

