Опубликованы получающие финансирование из-за рубежа компании: в список попали и мангистауские организации

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Министерство финансов обнародовало «реестр лиц, получающих деньги или иное имущество от иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранцев, лиц без гражданства, подлежащих опубликованию». В него попали 240 организаций и частных лиц страны. Среди них оказались и мангистауские организации, такие как: НПУ «ЭкоМангистау», ОО «Мейерім», ОЮЛ в форме ассоциации «Гражданский Альянс Мангистауской области по вопросам развития общества», НУ «Центр стратегических исследований «GUMOL», ОЮЛ РА НПО ЗК «Табига орта».
Руководитель неправительственного учреждения (НПУ) «ЭкоМангистау» Кирилл Осин прокомментировал создание данного реестра.
Кирилл Осин отметил, что Кодекс РК о налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый Кодекс) содержит статью 29. Данная статья регламентирует обязанность физических и юридических лиц уведомлять налоговые органы в случае получения последними денег и (или) иного имущества от иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранцев, лиц без гражданства направленных на следующие активности:
- оказание юридической помощи, в том числе правовое информирование, защиту и представительство интересов граждан и организаций, а также их консультирование;
- изучение и проведение опросов общественного мнения, социологических опросов, за исключением опросов общественного мнения и социологических опросов, проводимых в коммерческих целях, а также распространение и размещение их результатов;
- сбор, анализ и распространение информации, за исключением случаев, когда указанная деятельность осуществляется в коммерческих целях (п.п. 1 п. 1 ст. 29 Налогового Кодекса).
Налоговый орган формирует и публикует реестр физических и юридических лиц, получающих иностранное финансирование на своем интернет-ресурсе (п. 3 ст. 29 Налогового Кодекса). Для поддержания соблюдения законодательства лицами, получающими иностранное финансирование, законодательство содержит специальные положения в Кодексе Республики Казахстан «Об административных правонарушениях» (далее – КоАП). Так, статья 460-1 КоАП [8] за нарушение порядка представления сведений о получении денег и (или) иного имущества от иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранцев, лиц без гражданства или их расходовании предполагает в зависимости от обстоятельств санкцию в виде штрафа между 50 и 1 000 месячных расчетных показателей, а также возможное запрещение деятельности для юридических лиц.
По его словам, в 2022 году были внесены изменения в Правила, которые установили, что Реестр лиц, получающих деньги и (или) иное имущество от иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранцев, лиц без гражданства, подлежит опубликованию.
В список попали и некоторые СМИ, в том числе: представительство Internews в Казахстане; ОФ «Международный Центр Журналистики «MediaNet»; журналист Дмитрий Дубовицкий, YouTube-канал «За нами уже выехали»; «Фонд «Ержан» имени Е. Татишева», одним из основателей фонда является миллионер Еркин Татишев; ТОО «Юридическая компания «KORGAN»; ОФ «Северо-Казахстанский правовой медиа-центр»; Международный фонд защиты свободы слова «Әділ сөз».
Полный список лиц, вошедших в реестр, можно посмотреть здесь.
Руководитель неправительственного учреждения (НПУ) «ЭкоМангистау» Кирилл Осин прокомментировал создание данного реестра.
- НПУ «Эко Мангистау» осуществляет свою деятельность строго в соответствии с национальным законодательством и установленными требованиями к деятельности общественных организаций. Нашей организации в этом году исполняется 23 года, и вся наша работа строится на публичности и гласности. Мы имеем различные источники финансирования, это и государственное финансирование в рамках государственного социального заказа, государственные гранты по линии НАО «ЦПГИ», программы спонсорства и благотворительности субъектов бизнеса, оказываем коммерческие услуги, а также получаем международное финансирование от международных организаций в виде грантов на конкурсной основе. Мы никогда не скрывали того факта, что работаем с международными организациями, - сказал Кирилл Осин.
Кирилл Осин отметил, что Кодекс РК о налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый Кодекс) содержит статью 29. Данная статья регламентирует обязанность физических и юридических лиц уведомлять налоговые органы в случае получения последними денег и (или) иного имущества от иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранцев, лиц без гражданства направленных на следующие активности:
- оказание юридической помощи, в том числе правовое информирование, защиту и представительство интересов граждан и организаций, а также их консультирование;
- изучение и проведение опросов общественного мнения, социологических опросов, за исключением опросов общественного мнения и социологических опросов, проводимых в коммерческих целях, а также распространение и размещение их результатов;
- сбор, анализ и распространение информации, за исключением случаев, когда указанная деятельность осуществляется в коммерческих целях (п.п. 1 п. 1 ст. 29 Налогового Кодекса).
Налоговый орган формирует и публикует реестр физических и юридических лиц, получающих иностранное финансирование на своем интернет-ресурсе (п. 3 ст. 29 Налогового Кодекса). Для поддержания соблюдения законодательства лицами, получающими иностранное финансирование, законодательство содержит специальные положения в Кодексе Республики Казахстан «Об административных правонарушениях» (далее – КоАП). Так, статья 460-1 КоАП [8] за нарушение порядка представления сведений о получении денег и (или) иного имущества от иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранцев, лиц без гражданства или их расходовании предполагает в зависимости от обстоятельств санкцию в виде штрафа между 50 и 1 000 месячных расчетных показателей, а также возможное запрещение деятельности для юридических лиц.
- Всё что касается грантового финансирования от международных организаций, всё это попадает под статью, указанную выше, соответственно о суммах финансирования и расходования этих средств мы своевременно отчитываемся в налоговые органы,- отметил директор «ЭкоМангистау».
По его словам, в 2022 году были внесены изменения в Правила, которые установили, что Реестр лиц, получающих деньги и (или) иное имущество от иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранцев, лиц без гражданства, подлежит опубликованию.
- В этой связи включение нашей организации в данный реестр было ожидаемо. Проводить аналогии данного Реестра с Законом об иностранных агентах, как например в РФ неправильно. И выражаю надежду, что в нашей стране не будут вешать ярлыки и оказывать давления на гражданский сектор только из-за того, что НПО и частные эксперты получают иностранное грантовое финансирование,- подытожил Кирилл Осин.
В список попали и некоторые СМИ, в том числе: представительство Internews в Казахстане; ОФ «Международный Центр Журналистики «MediaNet»; журналист Дмитрий Дубовицкий, YouTube-канал «За нами уже выехали»; «Фонд «Ержан» имени Е. Татишева», одним из основателей фонда является миллионер Еркин Татишев; ТОО «Юридическая компания «KORGAN»; ОФ «Северо-Казахстанский правовой медиа-центр»; Международный фонд защиты свободы слова «Әділ сөз».
Полный список лиц, вошедших в реестр, можно посмотреть здесь.
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