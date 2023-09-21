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ЛАДА.kz » Общество

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 18:48

Просмотров: 453

Три брата-близнеца служат в Пограничной службе Мангистау

В департаменте Пограничной службы КНБ Мангистауской области проходят воинскую службу по контракту три брата-близнеца: Агарыс, Бегарыс и Жанарыс Зекеновы. Служат братья в первом дивизионе береговой охраны чуть больше одного года на должностях стрелков. О них рассказал Асхат Жаналипов, ответственный по работе со СМИ ведомства.

Братья-близнецы на страже морских границ. Фото предоставил А.Жаналипов
В обязанности братьев входит охрана объектов подразделения и несение службы в различных нарядах: внутренний караул, дежурный по контрольно-пропускному пункту, дежурный по парку.

Несмотря на небольшой срок службы, близнецы, как говорят сослуживцы, уже добились значительных результатов: награждены грамотами от командира первого дивизиона и начальника департамента.

- Братья Зекеновы очень порядочные и честные ребята. Они добросовестно относятся к своим служебным обязанностям и являются отличниками боевой и государственно-правовой подготовки. Думаю, что у парней большие перспективы в службе, - поделился майор Амантай Кошаков, командир группы охраны первого дивизиона береговой охраны.


Агарыс, Бегарыс и Жанарыс всегда вместе, а армейская служба ещё больше укрепила их связь. В перспективе братья хотят поступить в Академию Пограничной службы КНБ и стать офицерами.

- С рождения мы всегда вместе, учились в одной школе и одном колледже, а когда пришло время отдать долг Родине, попросились служить в одну часть. Мы с детства мечтали стать военными, поэтому после срочной службы призвались на контрактную службу, - рассказал один из братьев Бегарыс.


Несмотря на небольшие отличия, братья очень похожи друг на друга. И пристрастия у всех одинаковые: все трое спортсмены – Агарыс и Бегарыс с детства занимаются карате-до, а Жанарыс кандидат в мастера спорта по самбо.



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