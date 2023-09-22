Аким Актау: В отделе строительства обязаны знать и проверять информацию о любом строящемся в городе объекте

- Жилые дома и социально-значимые объекты, финансируемые государством, должны проходить строгую проверку на качество. Делается это в первую очередь для комфортного проживания людей, которые будут жить в этих домах. Чтобы не было таких проблем, как, например, в жилом комплексе «Акку-3», где жители часто сталкиваются с отключениями электроэнергии, - сказал Улугбек Тналиев.

- На внутренних автомобильных дорогах в 19 микрорайоне города Актау завершены работы по установке обочин, а также по строительству системы водоотведения и колодцев. В октябре планируем начать процесс укладки асфальтового покрытия. Общая протяженность улиц, согласно проекту, составляет 2968,07 метров, - сообщил Анвар Туляков, руководитель Актауского городского отдела строительства.

Улугбек Тналиев ознакомился с ходом строительства жилых домов в 33 микрорайоне. По словам руководителя Актауского городского отдела строительства Анвара Тулякова, два многоквартирных жилых дома «Акку-3» в 33 микрорайоне введены в эксплуатацию в июне 2021 года, третью часть планирует завершить во II квартале 2024 года. Аким Актау поручил уделить пристальное внимание качеству строящихся жилых домов и социально-значимых объектов.Аким Актау отметил, что в отделе строительства обязаны знать и проверять информацию о любом строящемся в городе объекте, отделу архитектуры также необходимо ужесточить контроль над застройщиками.Главе города также рассказали о строительных работах в 19 микрорайоне.Улугбек Тналиев подчеркнул, что вопрос строительства в городе в данный момент находится в приоритете.