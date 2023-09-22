Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Пятница, 22 Сентября
+21...+20
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 475.96 KZT
  • €1 = 506.95 KZT
  • 1 RUB = 4.96 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Жанна Сагидулла

Опубликовано: Сегодня, 12:21

Просмотров: 0

Аким Актау: В отделе строительства обязаны знать и проверять информацию о любом строящемся в городе объекте

Аким Актау Улугбек Тналиев ознакомился с ходом строительства жилых домов, строящихся за бюджетные деньги. Градоначальник поручил ответственным лицам проверять дома на качество. Об этом сообщает пресс-служба акимата города.

Фото: пресс-служба акимата Актау
Улугбек Тналиев ознакомился с ходом строительства жилых домов в 33 микрорайоне. По словам руководителя Актауского городского отдела строительства Анвара Тулякова, два многоквартирных жилых дома «Акку-3» в 33 микрорайоне введены в эксплуатацию в июне 2021 года, третью часть планирует завершить во II квартале 2024 года. Аким Актау поручил уделить пристальное внимание качеству строящихся жилых домов и социально-значимых объектов.

- Жилые дома и социально-значимые объекты, финансируемые государством, должны проходить строгую проверку на качество. Делается это в первую очередь для комфортного проживания людей, которые будут жить в этих домах. Чтобы не было таких проблем, как, например, в жилом комплексе «Акку-3», где жители часто сталкиваются с отключениями электроэнергии, - сказал Улугбек Тналиев.


Аким Актау отметил, что в отделе строительства обязаны знать и проверять информацию о любом строящемся в городе объекте, отделу архитектуры также необходимо ужесточить контроль над застройщиками.

Главе города также рассказали о строительных работах в 19 микрорайоне.

- На внутренних автомобильных дорогах в 19 микрорайоне города Актау завершены работы по установке обочин, а также по строительству системы водоотведения и колодцев. В октябре планируем начать процесс укладки асфальтового покрытия. Общая протяженность улиц, согласно проекту, составляет 2968,07 метров, - сообщил Анвар Туляков, руководитель Актауского городского отдела строительства.


Улугбек Тналиев подчеркнул, что вопрос строительства в городе в данный момент находится в приоритете.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика