Проводить надзор за объектами обслуживания населения дистанционно начали санэпидемиологи Актау

- Среди причин также - нарушения требований санитарно-эпидемиологического благополучия. В целях своевременного пресечения и недопущения нарушений мы проводим профилактический контроль и надзор. Это предоставляет право руководителям предприятий и организаций самостоятельно устранить нарушения, выявленные специалистами нашего управления. Контроль осуществляется нами путем изучения, анализа, сопоставления сведений, полученных из различных источников информации. Это государственные органы, информационные системы, СМИ, а также обращения физических и юридических лиц, - рассказала Алия Алибаева.

- Неисполнение наших рекомендаций является основанием для посещения объекта специалистами управления. А это уже предполагает применение более жестких мер, - подчеркнула Алия Алибаева.

Профилактический контроль и надзор без посещения объектов, как сказала Алия Алибаева, предпринимается санэпидемиологами в связи с ухудшением качества оказываемых услуг населению.По результатам аналитического контроля руководителям субъектов направляется рекомендация об устранении выявленных нарушений в течение 30 рабочих дней.