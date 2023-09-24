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ЛАДА.kz » Общество

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 13:48

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Проводить надзор за объектами обслуживания населения дистанционно начали санэпидемиологи Актау

Специалисты Актауского городского управления санитарно-эпидемиологического контроля теперь проводят надзор за объектами без выезда на места. Работу сотрудники управления ведут на основе данных, полученных из разных источников, в том числе жалоб в СМИ. Об этом сообщила Алия Алибаева, руководитель отдела планирования и анализа деятельности ведомства.

Алия Алибаева о контроле онлайн. Фото предоставлено управлением
Профилактический контроль и надзор без посещения объектов, как сказала Алия Алибаева, предпринимается санэпидемиологами в связи с ухудшением качества оказываемых услуг населению.

- Среди причин также - нарушения требований санитарно-эпидемиологического благополучия. В целях своевременного пресечения и недопущения нарушений мы проводим профилактический контроль и надзор. Это предоставляет право руководителям предприятий и организаций самостоятельно устранить нарушения, выявленные специалистами нашего управления. Контроль осуществляется нами путем изучения, анализа, сопоставления сведений, полученных из различных источников информации. Это государственные органы, информационные системы, СМИ, а также обращения физических и юридических лиц, - рассказала Алия Алибаева.


По результатам аналитического контроля руководителям субъектов направляется рекомендация об устранении выявленных нарушений в течение 30 рабочих дней.

- Неисполнение наших рекомендаций является основанием для посещения объекта специалистами управления. А это уже предполагает применение более жестких мер, - подчеркнула Алия Алибаева.



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