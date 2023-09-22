Минуя участкового врача: В мангистауском филиале Фонда ОСМС разъяснили права пациентов

- На сегодняшний день во всех организациях ПМСП (первичной медико-санитарной помощи) имеется доврачебный кабинет. При болях в сердце пациент может обратиться в такой кабинет, где проводится дифференциация состояния – экстренного или планового. В случае экстренного состояния, когда требуется неотложная медицинская помощь, пациент может без направления врача общей практики (ВОП) попасть на прием к кардиологу.

- Согласно Правилам оказания специализированной медицинской помощи в амбулаторных условиях, утвержденным Приказом министра здравоохранения РК от 27 апреля 2022 года, специализированная помощь в амбулаторных условиях без направления ВОП осуществляется только в следующих случаях: при неотложных состояниях и травмах, в том числе офтальмологических, оториноларинголических, при обращении пациента по поводу оказания экстренной стоматологической, дерматовенерологической помощи, при обращении к акушеру-гинекологу, за исключением постановки на учет по беременности, при подозрении на онкологическое заболевание, при обращении в молодежные центры здоровья, а также по профилю динамического наблюдения заболевания.

- В соответствии со стандартами оказания онкологической помощи населению РК, утвержденными Приказом министра здравоохранения от 12 ноября 2021 года, при подозрении на онкопатологию врач общей практики направляет пациента к онкологу в медицинскую организацию, к которой больной прикреплен. Онколог проводит необходимое обследование в течение семи рабочих дней. Далее, по результатам обследований, специалист направляет пациента в организацию, оказывающую онкологическую помощь, для подтверждения диагноза и определения дальнейшего лечения.

- Целевые группы лиц, подлежащие скрининговому осмотру – это мужчины и женщины в возрасте от 30 до 70 лет на раннее выявление артериальной гипертонии, ишемической болезни сердца, сахарного диабета, глаукомы и поведенческих факторов риска. На раннее выявление рака шейки матки – женщины в возрасте от 30 до 70 лет, рака молочной железы – от 40 до 70 лет. На раннее выявление колоректального рака – мужчины и женщины в возрасте от 50 до 70 лет. На выявление вирусного гепатита В и С скрининг проходят медицинские работники, пациенты, поступающие на экстренное оперативное вмешательство, пациенты, получающие гемодиализ, пациенты гематологического, онкологического профиля, пациенты после трансплантации, сердечно-сосудистых и лёгочных операций, больные, которым проводилось переливание крови, беременные женщины и лица, подверженные риску заражения ВИЧ-инфекцией.

- При повторном приеме к профильному специалисту, в рамках одного случая обращения по поводу заболевания, направление врача общей практики не требуется.

- Направление на обследование на компьютерном или магнитно-резонансном томографе формируется при наличии показаний.

- Показаниями для обслуживания вызовов на дому являются следующие состояния: температура тела до 38 градусов на момент вызова, повышение артериального давления без нарушения самочувствия, состояния без потери сознания, признаков кровотечения и резкого ухудшения состояния. Исключением является 4 категория срочности (критическое состояние), которая выполняется бригадой Скорой медицинской помощи, когда человек по состоянию здоровья и характеру заболевания не имеет возможности посетить организацию ПМСП.