В Мангистау сократилось число ВИЧ-инфицированных

- В этом году оказана социально-материальная помощь 222 людям, живущим с ВИЧ. Пациентам с положительными лабораторными результатами ВИЧ-инфекции врачи-инфекционисты советуют принимать антиретровирусную терапию (АРТ). Им разъясняется, что при приеме препарата АРТ вирусная нагрузка остается неопределяемой, можно жить дольше и иметь здоровых детей, - отметила врач.

- Если человеку придется столкнуться с ВИЧ-инфекцией, это не значит, что такая ситуация приведет к смерти. Знайте, что это означает, что в вашем организме есть вирус, который не представляет никакой опасности для окружающих. Сегодня существуют противовирусные препараты (антиретровирусная терапия), которые контролируют вирус и препятствуют переходу ВИЧ-инфекции в стадию СПИД. Помните: с диагнозом ВИЧ человек может жить дольше, - говорит специалист.

Снижение регистрации случаев, по мнению Жазиры Казиевой, связано с более эффективным проведением профилактических мероприятий.- Из 55 инфицированных - девять иностранных граждан, остальные 46 являются гражданами Республики Казахстан. В прошлом году было зарегистрировано 60 случаев. Четыре факта приходится на иностранных граждан, 56 - на граждан РК. Таким образом, в текущем году зарегистрировано на пять случаев меньше, чем в предыдущем, - рассказала врач-эпидемиолог.По словам Жазиры Казиевой, ВИЧ-инфицированным больным оказывается медицинская, социальная, психологическая помощь.Кроме этого, больным оказывается анонимная, конфиденциальная помощь для прохождения медицинского обследования. В прошлом году оказана психологическая помощь 260 больным, а с начала текущего года – 240 инфицированным.Это вирус иммунодефицита человека, то есть вирус, поражающий иммунную систему. ВИЧ способствует развитию другой инфекции, повреждая иммунную систему человека. ВИЧ-инфицированный человек не представляет угрозы для здорового человека. ВИЧ-инфекция передается тремя путями: через кровь, секс, от матери к ребенку во время беременности и родов.Вначале болезнь незаметна. В большинстве случаев человек не знает, инфицирован ли он ВИЧ-инфекцией и представляет ли он угрозу для других. У человека могут отсутствовать какие-либо симптомы заболевания или проявляться кратковременные гриппоподобные симптомы: повышается температура тела, появляются высыпания на поверхности кожи, наблюдается увеличение лимфатических узлов, диарея. Зараженный человек может чувствовать себя здоровым в течение многих лет. ВИЧ-инфекцию диагностируют только путем лабораторного анализа крови.ВИЧ-инфекция не передается другому человеку при рукопожатии, кашле, чихании, посещении бассейна, бани, туалета, укусах насекомых, при дружеских поцелуях, через посуду, одежду, постельное белье, при общении с домашними животными, через пищу.