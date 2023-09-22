Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Пятница, 22 Сентября
+21...+20
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 475.25 KZT
  • €1 = 505.52 KZT
  • 1 RUB = 4.95 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 19:17

Просмотров: 136

В Мангистау сократилось число ВИЧ-инфицированных

С начала года в Мангистауском областном центре по профилактике и борьбе со СПИД зарегистрировано 55 случаев ВИЧ-инфекции. Это ниже прошлогоднего показателя на пять фактов. Об этом проинформировала Жазира Казиева, врач-эпидемиолог центра.

Здание центра. Фото автора из архива Lada.kz
Снижение регистрации случаев, по мнению Жазиры Казиевой, связано с более эффективным проведением профилактических мероприятий.

- Из 55 инфицированных - девять иностранных граждан, остальные 46 являются гражданами Республики Казахстан. В прошлом году было зарегистрировано 60 случаев. Четыре факта приходится на иностранных граждан, 56 - на граждан РК. Таким образом, в текущем году зарегистрировано на пять случаев меньше, чем в предыдущем, - рассказала врач-эпидемиолог.

По словам Жазиры Казиевой, ВИЧ-инфицированным больным оказывается медицинская, социальная, психологическая помощь.

- В этом году оказана социально-материальная помощь 222 людям, живущим с ВИЧ. Пациентам с положительными лабораторными результатами ВИЧ-инфекции врачи-инфекционисты советуют принимать антиретровирусную терапию (АРТ). Им разъясняется, что при приеме препарата АРТ вирусная нагрузка остается неопределяемой, можно жить дольше и иметь здоровых детей, - отметила врач.


Кроме этого, больным оказывается анонимная, конфиденциальная помощь для прохождения медицинского обследования. В прошлом году оказана психологическая помощь 260 больным, а с начала текущего года – 240 инфицированным.

Что такое ВИЧ?
Это вирус иммунодефицита человека, то есть вирус, поражающий иммунную систему. ВИЧ способствует развитию другой инфекции, повреждая иммунную систему человека. ВИЧ-инфицированный человек не представляет угрозы для здорового человека. ВИЧ-инфекция передается тремя путями: через кровь, секс, от матери к ребенку во время беременности и родов.

Каковы симптомы ВИЧ?
Вначале болезнь незаметна. В большинстве случаев человек не знает, инфицирован ли он ВИЧ-инфекцией и представляет ли он угрозу для других. У человека могут отсутствовать какие-либо симптомы заболевания или проявляться кратковременные гриппоподобные симптомы: повышается температура тела, появляются высыпания на поверхности кожи, наблюдается увеличение лимфатических узлов, диарея. Зараженный человек может чувствовать себя здоровым в течение многих лет. ВИЧ-инфекцию диагностируют только путем лабораторного анализа крови.

- Если человеку придется столкнуться с ВИЧ-инфекцией, это не значит, что такая ситуация приведет к смерти. Знайте, что это означает, что в вашем организме есть вирус, который не представляет никакой опасности для окружающих. Сегодня существуют противовирусные препараты (антиретровирусная терапия), которые контролируют вирус и препятствуют переходу ВИЧ-инфекции в стадию СПИД. Помните: с диагнозом ВИЧ человек может жить дольше, - говорит специалист.


Опасен ли ВИЧ-инфицированный?
ВИЧ-инфекция не передается другому человеку при рукопожатии, кашле, чихании, посещении бассейна, бани, туалета, укусах насекомых, при дружеских поцелуях, через посуду, одежду, постельное белье, при общении с домашними животными, через пищу.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика