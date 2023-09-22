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ЛАДА.kz » Общество

Жанна Сагидулла

Опубликовано: Вчера, 21:39

Просмотров: 746

Родители юных вандалов извинились и обещали восстановить балюстраду на набережной в Актау

Полицейские опубликовали в Instagram видеообращение родителей, чьи дети оказались под прицелом камер во время акта вандализма на набережной в Актау.

Фото: скриншот
По данным полиции, родители извинились за проступок своих детей. Они заявили, что восстановят разрушенную балюстраду на городской набережной.

- Акимат города Актау просит жителей и гостей города не причинять вреда имуществу города, - говорится в опубликованном видеоролике.




Ранее сообщалось, что трое детей в возрасте 11, 7 и 6 лет ломали декоративные конструкции на набережной в Актау. Акт вандализма попал на камеры видеонаблюдения. Полиция задержала несовершеннолетних нарушителей, впоследствии на их родителей составили административный протокол.



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