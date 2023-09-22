Родители юных вандалов извинились и обещали восстановить балюстраду на набережной в Актау

- Акимат города Актау просит жителей и гостей города не причинять вреда имуществу города, - говорится в опубликованном видеоролике.

По данным полиции, родители извинились за проступок своих детей. Они заявили, что восстановят разрушенную балюстраду на городской набережной.Ранее сообщалось, что трое детей в возрасте 11, 7 и 6 лет ломали декоративные конструкции на набережной в Актау. Акт вандализма попал на камеры видеонаблюдения. Полиция задержала несовершеннолетних нарушителей, впоследствии на их родителей составили административный протокол.