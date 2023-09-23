Открывать новые предприятия и привлекать инвестиции в Жанаозен призвали в АО «Озенмунайгаз»

- Если бы бизнес пришел в Жанаозен и открыл новые производства, туда бы устроилась местная молодежь, АО «Озенмунайгаз» обязано было бы заключить с инвестором долгосрочный договор из одного источника. Для этого необходимо было внести изменения в положение «Самрук-Казына» и утвердить его Премьер-Министром РК. В течение четырех месяцев мои коллеги обивали пороги государственных органов в столице, и наконец-то, был утвержден нужный документ. Это решение, несомненно, окажет положительное влияние на экономику не только Жанаозена, но и Мангистау, и всего Казахстана, - написал Нурдаулет Килыбай.

- Мы благодарны главе региона Нурлану Ногаеву, который с самого начала приветствовал эту инициативу и оказал непосредственное влияние на ее утверждение, руководителю АО «КазМунайГаз», оказавшему поддержку и коллегам из руководящего состава АО «Озенмунайгаз», которые от начала до конца прошли этот процесс! Уважаемые представители бизнеса, теперь документ, который должен был быть принят тридцать лет назад, уже утвержден, поэтому приходите и инвестируйте в Жанаозен», - обратился к предпринимателям глава АО «Озенмунайгаз».

Единственный способ исправить ситуацию, как считает Нурдаулет Килыбай, это открыть такие производства в Жанаозене, привлечь инвестиции.В настоящее время пункт 1 статьи 73 о порядке закупок АО «ФНБ «Самрук-Казына» дополнен подпунктом 14: «От потенциального инвестора (поставщика), предоставленного рабочей группой с участием представителей местных исполнительных органов Мангистауской области и/или города Жанаозен, АО НК «КазМунайГаз», заказчика, гарантирующего организацию производства этих товаров на территории города Жанаозен, для граждан Республики Казахстан, имеющих численность персонала, зарегистрированного по месту жительства в городе Жанаозен, не менее 50 рабочих мест, должен быть указан порядок и критерии отбора потенциального инвестора (поставщика)».В соответствии с решением совета директоров АО «ФНБ «Самрук-Казына» от 29 августа 2023 года №222 данная норма вступила в силу с 11 сентября 2023 года и действует до 31 декабря 2028 года.