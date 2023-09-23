«Подарок» обернулся крупным штрафом для бухгалтера в Актау

Бухгалтер квазигоссектора передал пришедшему для проверки сотруднику отдела внутреннего государственного аудита деньги в размере 50 тысяч тенге. Аудитор незамедлительно обратился в антикоррупционную службу.



В результате на бухгалтера, преподнесшему незаконный подарок, выписали протокол согласно статье 676 КоАП РК. Теперь же нарушителю придется выплатить штраф в размере 200 МРП - 690 тысяч тенге.



Антикоррупционная служба предупреждает, что госслужащий не имеет права принимать подарки ни по какому поводу.