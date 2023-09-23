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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 11:32

Просмотров: 416

«Подарок» обернулся крупным штрафом для бухгалтера в Актау

Бухгалтер передал деньги сотруднику государственного аудита, сообщил руководитель департамента антикоррупционной службы по Мангистауской области Шамураит Шаменов на брифинге в ЦОК.

Фото из доступных источников
Бухгалтер квазигоссектора передал пришедшему для проверки сотруднику отдела внутреннего государственного аудита деньги в размере 50 тысяч тенге. Аудитор незамедлительно обратился в антикоррупционную службу.

В результате на бухгалтера, преподнесшему незаконный подарок, выписали протокол согласно статье 676 КоАП РК. Теперь же нарушителю придется выплатить штраф в размере 200 МРП - 690 тысяч тенге.

Антикоррупционная служба предупреждает, что госслужащий не имеет права принимать подарки ни по какому поводу.



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Комментарии ( 1 )

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мунайши73 (Посетители) Сегодня, 12:27
Антикоррупционная служба предупреждает, что госслужащий не имеет права принимать подарки ни по какому поводу.
Чё на ДР тоже? Приглашайте меня.
 
 

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