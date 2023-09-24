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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 10:15

Просмотров: 716

Когда глава Мангистау встретится с населением

Встреча с жителями региона пройдет на предстоящей неделе, передает пресс-служба областного акимата.

Аким Мангистауской области Нурлан Ногаев. Фото из доступных источников
Согласно Указу Президента РК от 3 марта №826 «О проведении встреч акимов с населением», в 2023 году акимом Мангистауской области Нурланом Ногаевым будут проведены встречи с населением области.

Так, первая встреча запланирована в четверг, 28 сентября, в 10:00 в Доме культуры села Таушык в Тупкараганском районе.

Следом глава региона отправится в село Кызылозен. Прием состоится в 14:00 в Доме культуры.

Вечером этого же дня в 17:00 собрание пройдет в селе Баутино в школе-гимназии имени Жалау Мынбаева.

На следующий день, 29 сентября, встреча намечается в 14:00 в Доме культуры в Форт-Шевченко.



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