Когда глава Мангистау встретится с населением

Согласно Указу Президента РК от 3 марта №826 «О проведении встреч акимов с населением», в 2023 году акимом Мангистауской области Нурланом Ногаевым будут проведены встречи с населением области.



Так, первая встреча запланирована в четверг, 28 сентября, в 10:00 в Доме культуры села Таушык в Тупкараганском районе.



Следом глава региона отправится в село Кызылозен. Прием состоится в 14:00 в Доме культуры.



Вечером этого же дня в 17:00 собрание пройдет в селе Баутино в школе-гимназии имени Жалау Мынбаева.



На следующий день, 29 сентября, встреча намечается в 14:00 в Доме культуры в Форт-Шевченко.