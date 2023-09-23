В Актау скончался известный анестезиолог-реаниматолог

Сабит Кузанов родился в 1941 году в селе Сейтовка Астраханской области. Окончив Астраханский медицинский институт в 1969 году, начал работать хирургом в Астрахани, затем анестезиологом-реаниматологом.С 1974 года анестезиолог-реаниматолог Мангистауской областной больницы выполнял обязанности заместителя главного врача. В 1978 году стал главным врачом Мангистауской областной больницы.В 1983 году занял должность начальника управления здравоохранения в Актау. С 1986 года работал заместителем главы Мангистауского областного управления здравоохранения.С 1996 по 1999 годы был начальником управления здравоохранения Мангистауской области.Сабит Кузанов внес огромный вклад в развитие сферы здравоохранения нашего региона. Он помог обновить финансовую базу городских и районных учреждений здравоохранения новым оборудованием и оснастить машины скорой помощи, обслуживающие отдаленные села. Также при его непосредственном вмешательстве были построены новый образцовый родильный дом и туберкулезная больница, множество амбулаторий, для которых приобретено новое медицинское оборудование.В 2000-2003 годах Сабит Кузанов работал заместителем директора медицинской клиники «Ча-Кур». С 2009 по 2019 годы являлся директором медицинского центра «Аманат».Активно занимаясь общественной работой, в 2009 году продолжает исполнять обязанности председателя общественной организации «Ассоциация ветеранов здравоохранения». За многолетнюю плодотворную работу он награжден Благодарственным письмом Главы государства и почетными грамотами акима Мангистауской области, нагрудными знаками «Ветеран труда», «Отличник здравоохранения СССР», «Отличник здравоохранения СССР», «Отличник здравоохранения», «25-летие Независимости Республики Казахстан» и «20-летие и 30-летие Мангистауской области».Управление здравоохранения выражает соболезнования семье погибшего.