Остались в стороне: Проложить асфальт просят в пригороде Актау

На схеме красными отмечены улицы, которые планируют асфальтировать

- Почему на одну часть улицы хотят постелить асфальт, а на другую нет. Или они думают, что мы как и в прошлом году сами постелем себе асфальт? - говорят жители.

В эту часть собираются проложить асфальт. Работы уже начаты

Эта часть дороги, которая не входит в их планы.

- Асфальтовые дороги, которые планировалось построить, продолжались от ранее строившихся дорог. На указанную 8-ую улицу выделено недостаточное количество асфальтового покрытия. В дальнейшем поэтапно планируем полностью заасфальтировать жилой массив «Шеркала», - объяснили чиновники.

Люди заверили, что чиновники предоставили схему асфальтирования внутрипоселковых дорог на этот год. По их словам, 310 метров проезжей части на восьмой улице согласно схеме асфальтировать не собираются.Жители уверяют, что в прошлом году они за свои средства делали дорогу на 8-ой улице. Тогда 15 хозяев домов вскладчину собрали около 350 тысяч тенге.В акимате Мунайлинского района сообщили, что в этом году планируется провести средний ремонт автомобильных дорог в селе Мангистау, а именно, заменить 9,2 километра. Работами занимается подрядная организация ТОО «Абат». В жилом массиве «Шеркала» намечено заасфальтировать 3,7 километра дорог.