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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 09:23

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Остались в стороне: Проложить асфальт просят в пригороде Актау

Жители жилого массива «Шеркала» в селе Мангистау возмутились тем, что один из участков власти не планируют асфальтировать. Комментарий по данному вопросу предоставили в акимате Мунайлинского района.

фото жителей жилого массива «Шеркала»
Люди заверили, что чиновники предоставили схему асфальтирования внутрипоселковых дорог на этот год. По их словам, 310 метров проезжей части на восьмой улице согласно схеме асфальтировать не собираются.

Жители уверяют, что в прошлом году они за свои средства делали дорогу на 8-ой улице. Тогда 15 хозяев домов вскладчину собрали около 350 тысяч тенге.

На схеме красными отмечены улицы, которые планируют асфальтировать

Остались в стороне: Проложить асфальт просят в пригороде Актау


- Почему на одну часть улицы хотят постелить асфальт, а на другую нет. Или они думают, что мы как и в прошлом году сами постелем себе асфальт? - говорят жители.


В эту часть собираются проложить асфальт. Работы уже начаты

Остались в стороне: Проложить асфальт просят в пригороде Актау


Эта часть дороги, которая не входит в их планы.

Остались в стороне: Проложить асфальт просят в пригороде Актау


В акимате Мунайлинского района сообщили, что в этом году планируется провести средний ремонт автомобильных дорог в селе Мангистау, а именно, заменить 9,2 километра. Работами занимается подрядная организация ТОО «Абат». В жилом массиве «Шеркала» намечено заасфальтировать 3,7 километра дорог.

- Асфальтовые дороги, которые планировалось построить, продолжались от ранее строившихся дорог. На указанную 8-ую улицу выделено недостаточное количество асфальтового покрытия. В дальнейшем поэтапно планируем полностью заасфальтировать жилой массив «Шеркала», - объяснили чиновники.



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