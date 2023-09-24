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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 17:51

Просмотров: 246

Что будет с заброшенной стройкой в Актау

Вопрос с заброшенной стройки подняли жители 32Б микрорайона. Комментарий получен от компетентных органов.

Фото жителей дома №11 в 32Б микрорайоне
Жители 32Б микрорайона обратились с просьбой узнать о заброшенном строительстве объекта около дома №11. Стройку остановили в 2017 году.

- Здесь играют дети, и тут же некоторые справляют нужду. А при сильном ветре отпадают металлические ограждения, - говорят люди.


Что будет с заброшенной стройкой в Актау


В областном управлении государственного архитектурно-строительного контроля сообщили, что в 2018 году застройщик уведомил о начале строительно-монтажных работ, но из-за финансовых проблем оно приостановлено.

Для прояснения ситуации пришлось обратиться в городской отдел архитектуры и градостроительства. Там заверили, что собственнику участка было вынесено предупреждение. Он пообещал начать строительные работы в конце этого года.



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