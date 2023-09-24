Что будет с заброшенной стройкой в Актау

- Здесь играют дети, и тут же некоторые справляют нужду. А при сильном ветре отпадают металлические ограждения, - говорят люди.

Жители 32Б микрорайона обратились с просьбой узнать о заброшенном строительстве объекта около дома №11. Стройку остановили в 2017 году.В областном управлении государственного архитектурно-строительного контроля сообщили, что в 2018 году застройщик уведомил о начале строительно-монтажных работ, но из-за финансовых проблем оно приостановлено.Для прояснения ситуации пришлось обратиться в городской отдел архитектуры и градостроительства. Там заверили, что собственнику участка было вынесено предупреждение. Он пообещал начать строительные работы в конце этого года.