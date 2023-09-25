Ремонт взлётно-посадочной полосы начался в Актау

Ремонт взлётно-посадочной полосы стартовал с 23 сентября. Продлится он до 23 октября (ежедневно с 09:00 до 21:00).



Рейсы в период ремонта будут перенесены на утреннее и вечернее время. В аэропорту советуют уточнять график рейсов у представителей авиакомпаний.



Пассажиров просят отнестись с пониманием.