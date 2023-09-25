В Мангистау зарегистрировано свыше пяти тысяч онкологических больных

- Это 88 женщин с раком молочной железы, 64 жителя с раком желудка. Далее следует колоректальный рак – 53 человека, затем рак шейки матки – 52 пациентки, замыкает пятёрку ведущих онкопатологий рак легких – болен 41 человек, - прокомментировали в пресс-службе центра.

По информации пресс-службы центра, в регионе 298 больных имеют диагнозы, входящие в пятерку лидирующих онкопатологий.В День открытых дверей бесплатное обследование смогли пройти как женщины, так и мужчины.Рак выявлен у пяти жителей области, предраковое состояние – у 25 человек. Проведены онкоцитологические исследования для 37 женщин, 24 женщины были направлены к онкомаммологу. Ультразвуковое обследование прошли 38 человек. Компьютерная и низкодозная томография легких проведена 14 пациентам старше 50 лет.Диагностировано также 14 других заболеваний, не относящихся к онкологии. Консультацию получили 87 человек.