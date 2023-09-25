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ЛАДА.kz » Общество

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 11:48

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В Мангистау зарегистрировано свыше пяти тысяч онкологических больных

На сегодняшний день общее количество онкологических больных в Мангистау составляет 5 230 человек. С начала года на диспансерный учет взято 676 жителей региона. Об этом и о результатах Дня открытых дверей, прошедшего в онкологическом центре, рассказали в пресс-службе медицинской организации.

Приём у врача. Фото предоставлено пресс-службой онкоцентра
По информации пресс-службы центра, в регионе 298 больных имеют диагнозы, входящие в пятерку лидирующих онкопатологий.

- Это 88 женщин с раком молочной железы, 64 жителя с раком желудка. Далее следует колоректальный рак – 53 человека, затем рак шейки матки – 52 пациентки, замыкает пятёрку ведущих онкопатологий рак легких – болен 41 человек, - прокомментировали в пресс-службе центра.


В День открытых дверей бесплатное обследование смогли пройти как женщины, так и мужчины.

Рак выявлен у пяти жителей области, предраковое состояние – у 25 человек. Проведены онкоцитологические исследования для 37 женщин, 24 женщины были направлены к онкомаммологу. Ультразвуковое обследование прошли 38 человек. Компьютерная и низкодозная томография легких проведена 14 пациентам старше 50 лет.

Диагностировано также 14 других заболеваний, не относящихся к онкологии. Консультацию получили 87 человек.



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