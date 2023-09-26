Как изменились цены на продовольственные товары в Мангистау за год

Иллюстративное фото из архива
По итогам августа этого года цены на продовольственные товары, как передает Energyprom.kz, в целом по всем категориям за месяц не изменились, тогда как к началу года они увеличились на 5,9 процента, а за 12 месяцев, то есть к августу 2022 года, повысились на 12,4 процента.
В региональном разрезе в месячной динамике цены выросли в девяти из 20 регионов страны: один из них – Мангистау. Здесь индекс потребительских цен в годовой динамике составил 13,4 процента. С начала года цены на социально-значимые товары выросли на шесть процентов. Рост с июля этого года составил сотую процента.
Наибольший рост цен за год был зафиксирован в Астане: на 16,2 процента. В тройке антилидеров также оказались Улытауская (плюс 16,1 процента) и Кызылординская (плюс 14,3 процента) области. Наименьшее годовое удорожание наблюдалось в Шымкенте - на 9,7 процента.
В региональном разрезе в месячной динамике цены выросли в девяти из 20 регионов страны: один из них – Мангистау. Здесь индекс потребительских цен в годовой динамике составил 13,4 процента. С начала года цены на социально-значимые товары выросли на шесть процентов. Рост с июля этого года составил сотую процента.
Наибольший рост цен за год был зафиксирован в Астане: на 16,2 процента. В тройке антилидеров также оказались Улытауская (плюс 16,1 процента) и Кызылординская (плюс 14,3 процента) области. Наименьшее годовое удорожание наблюдалось в Шымкенте - на 9,7 процента.
Оставьте свой комментарий первым.