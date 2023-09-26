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ЛАДА.kz » Общество

Михаил Одинцов

Опубликовано: Сегодня, 11:53

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Как изменились цены на продовольственные товары в Мангистау за год

В Мангистауской области цены на социально-значимые продовольственные товары за год выросли на 13,4 процента. Об этом сообщается на информационном аналитическом портале Energyprom.kz.

Иллюстративное фото из архива
По итогам августа этого года цены на продовольственные товары, как передает Energyprom.kz, в целом по всем категориям за месяц не изменились, тогда как к началу года они увеличились на 5,9 процента, а за 12 месяцев, то есть к августу 2022 года, повысились на 12,4 процента.

В региональном разрезе в месячной динамике цены выросли в девяти из 20 регионов страны: один из них – Мангистау. Здесь индекс потребительских цен в годовой динамике составил 13,4 процента. С начала года цены на социально-значимые товары выросли на шесть процентов. Рост с июля этого года составил сотую процента.

Как изменились цены на продовольственные товары в Мангистау за год


Наибольший рост цен за год был зафиксирован в Астане: на 16,2 процента. В тройке антилидеров также оказались Улытауская (плюс 16,1 процента) и Кызылординская (плюс 14,3 процента) области. Наименьшее годовое удорожание наблюдалось в Шымкенте - на 9,7 процента.



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