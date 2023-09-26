На возмущения зоозащитников Актау отреагировали в компании по содержанию бродячих животных

- Без приветствия она заявилась к нам на территорию и начала кормить собак колбасой в вольерах. Мы же кормим их мясом. Нашу базу еженедельно посещает комиссия. Делаем доброе дело, а вышло боком, - говорят в компании.

В «ИП Абдол» уверяют, что во время кормления животных к ним пришла неизвестная женщина (зоозащитница Татьяна).В «ИП Абдол» готовы написать заявление при повторном «визите» данной гражданки.Напомним, зоозащитники возмутились условиями временного содержания бродячих собак и кошек.