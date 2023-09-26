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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 15:30

Просмотров: 490

На возмущения зоозащитников Актау отреагировали в компании по содержанию бродячих животных

В компании «ИП Абдол», занимающейся отловом, передержкой, лечением, стерилизацией, вакцинацией, регистрацией в базе бездомных кошек и собак, назвали клеветой заявления зоозащитников инициативной группы «Пушистое счастье Актау» по поводу халатного отношения подрядчика к своим обязанностям.

Фото предоставили в компании «ИП Абдол»
В «ИП Абдол» уверяют, что во время кормления животных к ним пришла неизвестная женщина (зоозащитница Татьяна).

На возмущения зоозащитников Актау отреагировали в компании по содержанию бродячих животных


- Без приветствия она заявилась к нам на территорию и начала кормить собак колбасой в вольерах. Мы же кормим их мясом. Нашу базу еженедельно посещает комиссия. Делаем доброе дело, а вышло боком, - говорят в компании.


На возмущения зоозащитников Актау отреагировали в компании по содержанию бродячих животных


В «ИП Абдол» готовы написать заявление при повторном «визите» данной гражданки.



Напомним, зоозащитники возмутились условиями временного содержания бродячих собак и кошек.



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Комментарии ( 1 )

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Око (Посетители) Сегодня, 17:37
Неужели скоро в городе все бездомыши будут стерильные. Удачи в нелёгком деле. Надеюсь тендер не на один год. А те у кого деньги из под носа утекают так и будут палки в колёса ставить. Зачем эти постоянные сборы на стерилизацию когда государство всё это финансирует(для бездомных).

всё вижу
 
 

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