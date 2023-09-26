Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Вторник, 26 Сентября
+21...+20
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 476.89 KZT
  • €1 = 505.27 KZT
  • 1 RUB = 4.95 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Михаил Одинцов

Опубликовано: Сегодня, 19:02

Просмотров: 961

Девять баллов: Мангистау назван сейсмоопасным регионом

Министр по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан Сырым Шарипханов перечислил сейсмоопасные регионы Казахстана. По его словам, территория Мангистауской области попадает под 8-9-балльную зону. Об этом сообщается на информационном портале Tengrinews.kz.

Иллюстративное фото с сайта golos-naroda.kz
На расширенном заседании Комитета по вопросам экологии и природопользования Мажилиса, как передает Tengrinews.kz, глава министерства по чрезвычайным ситуациям страны рассказал о сейсмоопасных регионах Казахстана.

По его словам, сейсмоопасной зоной на территории страны считается не только Алматы.

- На всей территории Западного Казахстана, особенно где идет интенсивное освоение нефтегазовых месторождений, эта проблема есть. К примеру, в Атырауской области - из-за откачки нефти. Мангистауская область попадает под 8-9-балльную территорию, - отметил Сырым Шарипханов.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 5 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Foxy-Hell
 шевченко (Посетители) Сегодня, 21:06
Минист с головой не дружит. Показательно, но неудивительно. Думаю скоро заменят. Существует зонирование. И оно не с потолка. А вот министр откуда свалился-это большой вопрос. Думаю не долго он прибудет в этом кресле.

Водку перед баней нельзя, а в баню после водки можно!!
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Ingul (Посетители) Сегодня, 20:17
В начале строительства города сейсмичность вообще не учитывалась т.к. в пустынной зоне никаких данных не было.
Потом регион отнесли к 6-бальной зоне и соответственно проектировались.
Если сейчас 8-9 баллов, то не дай Бог такого землетрясения.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +7
  • alixah
  • Ingul
  • Шевченко 81
  • Vohazab
  • ladakz2023
  • шевченко
  • Foxy-Hell
 Tor1m (Посетители) Сегодня, 19:39
Если министр по ЧС так заявляет официально, тогда почему строительство зданий, ведётся обычным способом, без специальных конструкций, способных выдержать такие амплитуды... За такие заявления надо привлекать к ответственности, или действовать уже сейчас...
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • alixah
  • ladakz2023
 Макс С. (Посетители) Сегодня, 19:29
Спасибо, успокоил )
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +4
  • alixah
  • Шевченко 81
  • ladakz2023
  • Foxy-Hell
 Око (Посетители) Сегодня, 19:12
Ну всё, терь дрожать начнём. Интересно а это заявление повлияет как-то в приёме новостроек?

всё вижу
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика