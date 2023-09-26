Девять баллов: Мангистау назван сейсмоопасным регионом

- На всей территории Западного Казахстана, особенно где идет интенсивное освоение нефтегазовых месторождений, эта проблема есть. К примеру, в Атырауской области - из-за откачки нефти. Мангистауская область попадает под 8-9-балльную территорию, - отметил Сырым Шарипханов.

На расширенном заседании Комитета по вопросам экологии и природопользования Мажилиса, как передает Tengrinews.kz , глава министерства по чрезвычайным ситуациям страны рассказал о сейсмоопасных регионах Казахстана.По его словам, сейсмоопасной зоной на территории страны считается не только Алматы.