Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Вторник, 26 Сентября
+21...+20
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 476.89 KZT
  • €1 = 505.27 KZT
  • 1 RUB = 4.95 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Михаил Одинцов

Опубликовано: Сегодня, 19:16

Просмотров: 466

МАЭК: Тариф на отопление и воду с 1 октября изменится для конечного потребителя в Мангистау

В связи с изменением тарифов ГКП «Каспий жылу, су арнасы» с 1 октября изменится тариф для конечного потребителя по услугам тепло- и водоснабжения. Об этом население уведомили в товариществе с ограниченной ответственностью (ТОО) «МАЭК».

Иллюстративное фото с сайта gkh-uytnoe.ru
На сайте энергокомбината появилось обращение к населению области.

В нем говорится, что в связи с изменением тарифов ГКП «Каспий жылу, су арнасы» по подаче горячей, питьевой и технической воды, а также по передаче и распределению тепловой энергии, с 1 октября изменится тариф для конечного потребителя по услугам тепло- и водоснабжения.

- Основанием является Приказ ДКРЕМ по Мангистауской области № 89-ОД от 18 сентября этого года «О внесении изменений в тарифы и тарифные сметы на регулируемые услуги по производству и снабжению тепловой энергии и по подаче воды по магистральным трубопроводам (производство воды), - отмечается в сообщении.


Напомним, ранее сообщалось, что «Каспий жылу, су арнасы» в Актау с 1 октября вводит новый тариф.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 2 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • Жанар
  • Foxy-Hell
  • kolu411
 Vohazab (Посетители) Сегодня, 20:01
Цитата: Ingul
, отопление - как в прошлом году или хуже.

Или хуже.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +4
  • alixah
  • Жанар
  • Foxy-Hell
  • kolu411
 Ingul (Посетители) Сегодня, 19:55
Тарифы изменятся, а все остальное будет по-прежнему плохо: вода, которая должна быть горячей, будет холодная и грязная, питьевая - подаваться с перебоями, отопление - как в прошлом году или хуже.
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика