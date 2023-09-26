МАЭК: Тариф на отопление и воду с 1 октября изменится для конечного потребителя в Мангистау

- Основанием является Приказ ДКРЕМ по Мангистауской области № 89-ОД от 18 сентября этого года «О внесении изменений в тарифы и тарифные сметы на регулируемые услуги по производству и снабжению тепловой энергии и по подаче воды по магистральным трубопроводам (производство воды), - отмечается в сообщении.

На сайте энергокомбината появилось обращение к населению области.В нем говорится, что в связи с изменением тарифов ГКП «Каспий жылу, су арнасы» по подаче горячей, питьевой и технической воды, а также по передаче и распределению тепловой энергии, с 1 октября изменится тариф для конечного потребителя по услугам тепло- и водоснабжения.Напомним, ранее сообщалось , что «Каспий жылу, су арнасы» в Актау с 1 октября вводит новый тариф.