Смаилов: Самый низкий показатель ликвидации стихийных свалок зафиксирован в Мангистауской области

- Создана соответствующая инфраструктура и сформирована культура обращения с отходами. Это позволило Европе достигнуть 50% утилизации мусора. Лидером является Швеция, где утилизируется 99%. Однако мы до сих пор используем давно устаревший метод ликвидации мусора – его складирование и захоронение. Каждый год в Казахстане образуется более 4,5 млн тонн твердых бытовых отходов, - озвучил Алихан Смаилов.

- В текущем году только с марта по сентябрь обнаружено 5,5 тыс. несанкционированных мест отходов. Административные штрафы не улучшают ситуацию. Дешевле заплатить штраф, чем сдать мусор на полигон. Нужно изменить такой подход. Необходимо выстроить четкую систему обращения и утилизации отходов, — подчеркнул Алихан Смаилов.

- По мнению экспертов, одной из главных проблем в Казахстане с организацией полигонов для отходов являются тарифы, требования и нормы. Их необходимо делать более гибкими, особенно для исторически сложившихся мест размещения отходов в небольших населенных пунктах. Иначе невозможно эти полигоны узаконить и содержать, — сказал Премьер-Министр.

- Нужно значительно увеличить административные штрафы с последующим ростом их ставки при систематических нарушениях, - указал Алихан Смаилов.

- Действующая система обращения с отходами и тарифообразование не выдерживают критики. Отрасль нерентабельна, не способна внедрять новые технологии. Следует до конца года выработать новые подходы, - сказал Премьер-Министр.

«В некоторых странах мира, таких как Швеция, Франция и Япония, используются такие технологии переработки отходов на заводах, благодаря которым нет ни огромных площадей, ни дыма и запаха», - отметил Алихан Смаилов.

«Раздельный сбор отходов и их переработка должны стать важной частью нашего поведения. Итоги исполнения данных поручений мы заслушаем в конце года на заседании Правительства», - подытожил он.

С мая текущего года в стране выявлено 5578 свалок, при этом ликвидация составила всего 50%. Низкие показатели зафиксированы в области Абай и Мангистауской области – по 16%, области Ұлытау – 20% и в Астане – 30%.Премьер-Министр указал, что в Мангистауской области отмечается самый низкий показатель ликвидации несанкционированных свалок. Область Абай также является одним из лидеров антирейтинга по данному показателю. С комментариями о проводимой работе выступили акимы регионов Нурлан Ногаев и Нурлан Уранхаев.Как отметил глава Правительства, накопление отходов и возникновение стихийных свалок стало одной из острых экологических проблем. Для улучшения ситуации многие передовые страны мира проводят переработку и утилизацию мусора.По его словам, усугубляют ситуацию тысячи стихийных свалок. В целом акиматами выделяются значительные бюджетные средства на их ликвидацию. Проводятся рейдовые мероприятия. Увеличены штрафы за нарушение требований законодательства.Вместе с тем Премьер-Министр подчеркнул, что в сфере управления отходами меры принимаются недостаточно. Он добавил, что до сих пор не реализованы планы по запуску современных мусороперерабатывающих заводов и указал на сложную ситуацию со свалками в селах.Он отметил, что следует лучше информировать граждан о наличии полигонов для строительных отходов, а также активно внедрять раздельный сбор отходов, их дальнейшую сортировку, переработку и утилизацию.Глава Правительства потребовал до 1 ноября утвердить в регионах программы управления коммунальными отходами и до конца года в 2 раза сократить количество несанкционированных свалок.Наряду с этим он отметил необходимость внести законодательные поправки по ужесточению административной ответственности за выбрасывание мусора в неположенных местах.Минэкологии поручено изучить международный опыт внедрения раздельного сбора отходов, их утилизации и переработки и разработать соответствующие поправки в законодательство.Он также поручил подготовить предложения по строительству новых заводов по утилизации и переработке отходов с учетом передового европейского опыта.В заключение Премьер-Министр обозначил необходимость разработать и внедрить в программы обучения от детского сада до университета вопросы культуры обращения с мусором.