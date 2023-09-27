Назначен новый консул Туркменистана в Актау

Консульство Туркменистана в Актау находится в микрорайоне «Шыгыс»
Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов подписал постановление о назначении нового консула в Республике Казахстан, передает Turkmeninform.
Новый консул Меретдурды Абдыллаев сменил Мухамметнура Овезова, которого в августе текущего года перевели на должность Генерального консула Туркменистана в Турции.
Консульство Туркменистана было открыто в Актау девять лет назад, в 2014 году. Находится оно в микрорайоне «Шыгыс».
Новый консул Меретдурды Абдыллаев сменил Мухамметнура Овезова, которого в августе текущего года перевели на должность Генерального консула Туркменистана в Турции.
Консульство Туркменистана было открыто в Актау девять лет назад, в 2014 году. Находится оно в микрорайоне «Шыгыс».
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