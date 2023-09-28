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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 10:34

Просмотров: 1952

Abu Dhabi Ports Company объявляет отбор для трудоустройства в ОАЭ среди жителей Мангистау

В рамках соглашения между АО НК «КазМунайГаз» и Abu Dhabi Ports Company начинается реализация проекта по трудоустройству казахстанских специалистов в группу компаний Abu Dhabi Ports. Отбор будет проводиться среди жителей Мангистауской области, сообщили в АО НК «КазМунайГаз».

Фото пресс-службы компании
Отбор кандидатов начнется 29 сентября 2023 года.

- Более 35 специальностей (боцман, механик, электрик, сварщик, маляр, матрос, пескоструйщик, супервайзер по дайвингу, инженер и другие) будут рассмотрены в рамках конкурса. С учетом специфики вакансий отбор будет проводиться среди жителей Мангистауской области, - сообщили в АО НК «КазМунайГаз».


По данным компании, кандидаты должны соответствовать требованиям компании в части образования, специализации, навыков и опыта работы. Обязательным условием отбора специалистов является знание английского языка.

- Организацией конкурса занимается Samruk Business Academy. Прием заявок на участие в проекте будет проводиться с 29 сентября на цифровой рекрутинговой платформе QSamruk.kz. Конкурсный отбор будет проводиться при непосредственном участии представителей Abu Dhabi Ports Company. Кандидаты, успешно прошедшие отбор, будут приглашены на ускоренные курсы английского языка, после чего им будет предоставлено официальное трудоустройство, - отметили в пресс-службе компании.


Abu Dhabi Ports Company - это крупнейший портовый и промышленный оператор в Объединенных Арабских Эмиратах. Компания управляет различными портами и терминалами (контейнерными, генеральными грузами, Ро-Ро, круизными).

Подробную информацию по отбору кандидатов и участию в конкурсе можно получить, пройдя по ссылке или обратившись в контакт-центр по номеру: +7 (708) 035 6575.



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Комментарии ( 1 )

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meleet (Посетители) Сегодня, 12:31
- Более 35 специальностей (боцман, механик, электрик, сварщик, маляр, матрос, пескоструйщик, супервайзер по дайвингу, инженер и другие) будут рассмотрены в рамках конкурса. С учетом специфики вакансий отбор будет проводиться среди жителей Мангистауской области, - сообщили в АО НК «КазМунайГаз».

1.Ищем указанный в статье сайт : Qsamruk.kz
2. Находим сайт
3.Находим компанию Абу -Даби Порт
4. И...... ? опубликовано всего 5 вакансий:
а). Морской Водолаз
б).Технический ассистент
в).Сотрудник по От, ТБ и ООС
г).Ассистент техника по обсл.подводных обьектов
д).Маляр 1/2 уровня..
Вот пока что и все(((((
А перечнь то опубликовалиииии ))))
5 вакансий для области ))) не мало ли ?

Хотя начало было многообещающее прям уж:
В рамках соглашения между АО НК «КазМунайГаз» и Abu Dhabi Ports Company начинается реализация проекта по трудоустройству казахстанских специалистов в группу компаний Abu Dhabi Ports. Отбор будет проводиться среди жителей Мангистауской области, сообщили в АО НК «КазМунайГаз».
Интересно сколько членов делегации от КМГ ездила в
Абу-Даби и на какой срок
и сколько было оплачено за
перелет в обе стороны и т.д.
и т.п , чтобы в итоге привезти
такое количество вакансий ?
 
 

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