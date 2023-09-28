Abu Dhabi Ports Company объявляет отбор для трудоустройства в ОАЭ среди жителей Мангистау

Фото пресс-службы компании
Отбор кандидатов начнется 29 сентября 2023 года.
По данным компании, кандидаты должны соответствовать требованиям компании в части образования, специализации, навыков и опыта работы. Обязательным условием отбора специалистов является знание английского языка.
Abu Dhabi Ports Company - это крупнейший портовый и промышленный оператор в Объединенных Арабских Эмиратах. Компания управляет различными портами и терминалами (контейнерными, генеральными грузами, Ро-Ро, круизными).
Подробную информацию по отбору кандидатов и участию в конкурсе можно получить, пройдя по ссылке или обратившись в контакт-центр по номеру: +7 (708) 035 6575.
- Более 35 специальностей (боцман, механик, электрик, сварщик, маляр, матрос, пескоструйщик, супервайзер по дайвингу, инженер и другие) будут рассмотрены в рамках конкурса. С учетом специфики вакансий отбор будет проводиться среди жителей Мангистауской области, - сообщили в АО НК «КазМунайГаз».
По данным компании, кандидаты должны соответствовать требованиям компании в части образования, специализации, навыков и опыта работы. Обязательным условием отбора специалистов является знание английского языка.
- Организацией конкурса занимается Samruk Business Academy. Прием заявок на участие в проекте будет проводиться с 29 сентября на цифровой рекрутинговой платформе QSamruk.kz. Конкурсный отбор будет проводиться при непосредственном участии представителей Abu Dhabi Ports Company. Кандидаты, успешно прошедшие отбор, будут приглашены на ускоренные курсы английского языка, после чего им будет предоставлено официальное трудоустройство, - отметили в пресс-службе компании.
Abu Dhabi Ports Company - это крупнейший портовый и промышленный оператор в Объединенных Арабских Эмиратах. Компания управляет различными портами и терминалами (контейнерными, генеральными грузами, Ро-Ро, круизными).
Подробную информацию по отбору кандидатов и участию в конкурсе можно получить, пройдя по ссылке или обратившись в контакт-центр по номеру: +7 (708) 035 6575.