Abu Dhabi Ports Company объявляет отбор для трудоустройства в ОАЭ среди жителей Мангистау

- Более 35 специальностей (боцман, механик, электрик, сварщик, маляр, матрос, пескоструйщик, супервайзер по дайвингу, инженер и другие) будут рассмотрены в рамках конкурса. С учетом специфики вакансий отбор будет проводиться среди жителей Мангистауской области, - сообщили в АО НК «КазМунайГаз».

- Организацией конкурса занимается Samruk Business Academy. Прием заявок на участие в проекте будет проводиться с 29 сентября на цифровой рекрутинговой платформе QSamruk.kz. Конкурсный отбор будет проводиться при непосредственном участии представителей Abu Dhabi Ports Company. Кандидаты, успешно прошедшие отбор, будут приглашены на ускоренные курсы английского языка, после чего им будет предоставлено официальное трудоустройство, - отметили в пресс-службе компании.