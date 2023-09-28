Вице-министр нацэкономики посетил коммунальные и социальные объекты в Мангистауской области

В первую очередь Бауыржан Кудайбергенов ознакомился с ходом подготовки региона к отопительному сезону и посетил ГКП «Каспий жылу, су арнасы».Основной деятельностью предприятия является передача и распределение тепловой энергии, транспортировка питьевой, технической и горячей воды, а также водоотведение. В коллективе трудятся более 600 сотрудников.Коммунальное учреждение имеет на своем балансе 1232 километра инженерных сетей, 11 котельных, очистные сооружения, канализационные насосные станции и центральный узел водоснабжения.Далее он побывал в специальной экономической зоне «Морпорт Актау». На территории СЭЗ вице-министр ознакомился с проектом по производству мягкой упаковочной тары биг-бэг и деятельностью завода по выпуску насосных штанг и муфты к ним.Здесь же вне программы вице-министр посетил ТОО «Topan Chemical Industries». Общая стоимость завода по производству каустической соды и хлорсодержащей продукции – шесть миллиардов тенге. На территории СЭЗ предприятию предоставляются льготы и преференции. В частности, корпоративный подоходный налог, земельный налог, налог на имущество, налог на добавленную стоимость (НДС) на импортные товары, импортные таможенные пошлины, арендная плата за землю облагаются по нулевой ставке.В СЭЗ зарегистрировано 55 участников, из них 21 реализовал свои проекты. На сегодняшний день объем инвестиций составляет 289,2 миллиарда тенге, создано около 3 тысяч рабочих мест, произведено продукции на 423,7 миллиарда тенге.Далее в селе Даулет Мунайлинского района Бауыржан Кудайбергенов ознакомился с ходом строительства Дома культуры с библиотекой на 200 мест по программе «Ауыл – Ел бесігі». Стоимость проекта составляет 656,3 миллиона тенге. Сдача объекта планируется в следующем году.Также он побывал в селе Баянды Мунайлинского района, где осмотрел проекты, реализуемые в рамках «Ауыл – Ел бесігі». Это строительство наружного электроосвещения автодороги на 259 миллиона тенге, средний ремонт внутрипоселковых автодорог на 75,3 миллиона тенге и установка уличного освещения на 60,7 миллиона тенге.В текущем году в рамках «Ауыл – Ел бесігі» на реализацию 78 проектов в 26 селах Мангистауской области выделено 9,8 миллиона тенге.В Доме культуры села Баянды Бауыржан Кудайбергенов провел встречу с местными жителями. В частности, были подняты вопросы касательно строительства спортивной школы, пересмотра критериев по приобретению социального жилья по программе «Бакытты отбасы», увеличения порога минимальной заработной платы, изменений критериев при выплате государственной адресной социальной помощи (АСП) населению, при предоставлении господдержки грантового финансирования и беззалогового кредита предпринимателям, передачи на государственный контроль предприятий, занимающихся вывозом мусора.Вице-министр отметил, что все вопросы и предложения, озвученные гражданами, будут рассмотрены в обязательном порядке.