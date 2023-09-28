В Актау прошел турнир по армейскому рукопашному бою среди морских пехотинцев

- Армейский рукопашный бой является одним из главных элементов подготовки каждого военнослужащего. В ближнем бою при невозможности применения огнестрельного или других видов оружия завязывается бой, в котором военнослужащему приходится проводить разные боевые и спортивные приемы. Именно эти приемы являются основой рукопашного боя. Все участники составили друг другу достойную конкуренцию в каждом из поединков, - отметил подполковник Бердимурат Абибуллаев, командир бригады морской пехоты.

Военнослужащие из восьми батальонов морской пехоты 27 сентября состязались в пяти весовых категориях.Состязания между командами проходили в пяти весовых категориях в формате «стенка на стенку», где каждая индивидуальная победа вносила вклад в общий результат - именно он был зачетным.Организаторы отметили, что такая система соревнований формирует сплоченность и командный дух, позволяет сослуживцам исправить неудачу товарища и, как правило, до последнего боя сохраняет интригу первенства всего турнира.Чемпионами, соответственно, лучшими в турнире признаны представители батальона материально-технического обеспечения под командованием гвардии капитана Нурболата Сауырбаева.В общекомандном зачете по армейскому рукопашному бою сильнейшей показала себя команда батальона материально- технического обеспечения. Второе место у команды второго штурмового батальона морской пехоты, замкнула тройку лидеров команда первого штурмового батальона морской пехоты.Победители турнира награждены ценными подарками, грамотами и переходящим кубком командира бригады.