Погоня с перестрелкой: актеров фильма вызвали на допрос в полицию Актау

Кадр видео
По словам Каната Майлыбаева, пользователи Сети отправляют видео с перестрелкой в департамент полиции. Те, в свою очередь, связались со стрелявшим в кадре актером, а также водителем BMW, на машине которого стрелок и передвигался. Их, как подчеркнул режиссер, вызвали на допрос.
Режиссер заявляет, что использовался охолощенный автомат из специализированного магазина, который стреляет холостыми патронами и издает звук, подобный настоящему оружию. Разрешение на ношение не требуется. Паспорт и сертификат имеется. На съемках присутствовал инструктор.
Напомним, новую кинокартину под названием «Жағалаудағы жалғыз ағаш» (Дерево на берегу моря) представит в Актау режиссер Канат Майлыбаев.
Премьера фильма пройдет в эту пятницу, 29 сентября, на бесплатной основе в КДК имени Абая. Начало в 19:00.
Режиссер заявляет, что использовался охолощенный автомат из специализированного магазина, который стреляет холостыми патронами и издает звук, подобный настоящему оружию. Разрешение на ношение не требуется. Паспорт и сертификат имеется. На съемках присутствовал инструктор.
- Тем более, мы снимали за городом, где не было людей. С нами был инструктор, стрельба была в воздух, - отметил Канат Майлыбаев.
Напомним, новую кинокартину под названием «Жағалаудағы жалғыз ағаш» (Дерево на берегу моря) представит в Актау режиссер Канат Майлыбаев.
Премьера фильма пройдет в эту пятницу, 29 сентября, на бесплатной основе в КДК имени Абая. Начало в 19:00.
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