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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 18:03

Просмотров: 20

Погоня с перестрелкой: актеров фильма вызвали на допрос в полицию Актау

В полицию были вызваны члены киногруппы из-за стрельбы во время съемок одного из эпизодов. Ситуацию прокомментировал режиссер фильма «Жағалаудағы жалғыз ағаш» (Дерево на берегу моря) Канат Майлыбаев.

Кадр видео
По словам Каната Майлыбаева, пользователи Сети отправляют видео с перестрелкой в департамент полиции. Те, в свою очередь, связались со стрелявшим в кадре актером, а также водителем BMW, на машине которого стрелок и передвигался. Их, как подчеркнул режиссер, вызвали на допрос.

Режиссер заявляет, что использовался охолощенный автомат из специализированного магазина, который стреляет холостыми патронами и издает звук, подобный настоящему оружию. Разрешение на ношение не требуется. Паспорт и сертификат имеется. На съемках присутствовал инструктор.

- Тем более, мы снимали за городом, где не было людей. С нами был инструктор, стрельба была в воздух, - отметил Канат Майлыбаев.


Напомним, новую кинокартину под названием «Жағалаудағы жалғыз ағаш» (Дерево на берегу моря) представит в Актау режиссер Канат Майлыбаев.

Премьера фильма пройдет в эту пятницу, 29 сентября, на бесплатной основе в КДК имени Абая. Начало в 19:00.






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