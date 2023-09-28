Погоня с перестрелкой: актеров фильма вызвали на допрос в полицию Актау

- Тем более, мы снимали за городом, где не было людей. С нами был инструктор, стрельба была в воздух, - отметил Канат Майлыбаев.

По словам Каната Майлыбаева, пользователи Сети отправляют видео с перестрелкой в департамент полиции. Те, в свою очередь, связались со стрелявшим в кадре актером, а также водителем BMW, на машине которого стрелок и передвигался. Их, как подчеркнул режиссер, вызвали на допрос.Режиссер заявляет, что использовался охолощенный автомат из специализированного магазина, который стреляет холостыми патронами и издает звук, подобный настоящему оружию. Разрешение на ношение не требуется. Паспорт и сертификат имеется. На съемках присутствовал инструктор.Напомним, новую кинокартину под названием «Жағалаудағы жалғыз ағаш» (Дерево на берегу моря) представит в Актау режиссер Канат Майлыбаев.