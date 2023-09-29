Министр транспорта РК: В Мангистау хорошие дороги

- Мы посетили не все регионы. Планируем быть в Западно-Казахстанской области, в Атырау и Актобе. Что касается в целом регионов лидеров и аутсайдеров, этой информацией несколько раз делились. Мы применяем методику, позволяющую оценить состояние дорог, как хорошее или удовлетворительное. Лидерами по данной оценке стали Жамбылская область, Мангистау и Павлодар. Это регионы, где состояние автодорог хорошее и удовлетворительное, – сообщил министр.



Министр транспорта РК Марат Карабаев перечислил регионы-лидеры и аутсайдеры по состоянию дорог.По словам министра, аутсайдеры - Западно-Казахстанская область, Атырау, Актобе.- Самый большой аутсайдер, скорее всего, ЗКО. В 2023 году правительство выделило Западно-Казахстанской области финансирование, превышающее предыдущий уровень на 50 процентов, - заявил Карабаев.