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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 10:45

Просмотров: 648

Министр транспорта РК: В Мангистау хорошие дороги

Министр транспорта Марат Карабаев рассказал о состоянии дорожной инфраструктуры в Казахстане и перечисли регионы-лидеры и аутсайдеры по состоянию дорог. Мангистау в числе лидеров, сообщает zakon.kz.

Иллюстративное фото
Министр транспорта РК Марат Карабаев перечислил регионы-лидеры и аутсайдеры по состоянию дорог.

- Мы посетили не все регионы. Планируем быть в Западно-Казахстанской области, в Атырау и Актобе. Что касается в целом регионов лидеров и аутсайдеров, этой информацией несколько раз делились. Мы применяем методику, позволяющую оценить состояние дорог, как хорошее или удовлетворительное. Лидерами по данной оценке стали Жамбылская область, Мангистау и Павлодар. Это регионы, где состояние автодорог хорошее и удовлетворительное, – сообщил министр.

По словам министра, аутсайдеры - Западно-Казахстанская область, Атырау, Актобе.

- Самый большой аутсайдер, скорее всего, ЗКО. В 2023 году правительство выделило Западно-Казахстанской области финансирование, превышающее предыдущий уровень на 50 процентов, - заявил Карабаев.



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