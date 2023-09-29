Касым-Жомарт Токаев призвал Германию принять участие в развитии портов Актау и Курык

Президент Казахстана, прибывший с официальным визитом в Германию, провел переговоры с Федеральным канцлером Олафом Шольцем.Глава государства особо подчеркнул имеющийся потенциал дальнейшего укрепления торгово-экономических связей и отметил готовность Казахстана обеспечить все необходимые условия для более широкого присутствия германского бизнеса на казахстанском рынке. Приоритетными направлениями определены сферы нефтегазохимии, редкоземельной металлургической промышленности, «зеленой» энергетики, транспорта и логистики, сельского хозяйства.В качестве практического шага Касым-Жомарт Токаев предложил создать Консорциум по реализации совместных сырьевых проектов при поддержке двусторонней Рабочей группы по финансированию проектов с участием частных немецких инвесторов.Отдельное внимание было уделено укреплению сотрудничества в транзитно-транспортной сфере. Касым-Жомарт Токаев призвал немецкую сторону использовать потенциал Транскаспиийского маршрута, а также принять участие в инфраструктурном развитии каспийских портов Актау и Курык.Также Президент отметил важность реализуемого совместно с немецко-шведской компанией Svevind Energy проекта по производству «зеленого» водорода в Мангистауской области.Особое внимание на переговорах было уделено сотрудничеству в культурно-гуманитарной области. Глава государства приветствовал создание новых казахстанско-немецких образовательных учреждений, в частности, открытие в июне этого года Казахстанско-немецкого института устойчивой инженерии в Актау.Федеральный канцлер Олаф Шольц подтвердил заинтересованность германской стороны в расширении всестороннего сотрудничества с КазахстаномКанцлер заявил, что полностью поддерживает и впечатлен проводимыми в Казахстане масштабными политическими и социально-экономическими преобразованиями. При этом он подчеркнул, что самым главным условием для устойчивого развития страны и поддержки иностранных инвесторов является верховенство права.Германская сторона подтвердила твердую готовность к углублению торгово-экономических и инвестиционных связей с Казахстаном. В частности, выражена заинтересованность в увеличении объемов поставок нефти, диверсификации цепочек поставок и реализации инфраструктурных проектов.Для поддержания высокого уровня взаимодействия между странами, Касым-Жомарт Токаев пригласил Канцлера Германии посетить Казахстан с официальным визитом.