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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 10:55

Просмотров: 636

Касым-Жомарт Токаев призвал Германию принять участие в развитии портов Актау и Курык

Глава государства провел переговоры с Федеральным канцлером Германии в расширенном составе. В своем выступлении Президент Казахстана призвал немецкую сторону использовать потенциал Транскаспиийского маршрута, а также принять участие в инфраструктурном развитии каспийских портов Актау и Курык. Об этом сообщает пресс-служба Акорды.

Глава государства и Канцлер Германии Олаф Шольц. Фото пресс-служба Акорды
Президент Казахстана, прибывший с официальным визитом в Германию, провел переговоры с Федеральным канцлером Олафом Шольцем.

Касым-Жомарт Токаев призвал Германию принять участие в развитии портов Актау и Курык


Касым-Жомарт Токаев призвал Германию принять участие в развитии портов Актау и Курык


Касым-Жомарт Токаев призвал Германию принять участие в развитии портов Актау и Курык


Касым-Жомарт Токаев призвал Германию принять участие в развитии портов Актау и Курык


Глава государства особо подчеркнул имеющийся потенциал дальнейшего укрепления торгово-экономических связей и отметил готовность Казахстана обеспечить все необходимые условия для более широкого присутствия германского бизнеса на казахстанском рынке. Приоритетными направлениями определены сферы нефтегазохимии, редкоземельной металлургической промышленности, «зеленой» энергетики, транспорта и логистики, сельского хозяйства.

В качестве практического шага Касым-Жомарт Токаев предложил создать Консорциум по реализации совместных сырьевых проектов при поддержке двусторонней Рабочей группы по финансированию проектов с участием частных немецких инвесторов.

Отдельное внимание было уделено укреплению сотрудничества в транзитно-транспортной сфере. Касым-Жомарт Токаев призвал немецкую сторону использовать потенциал Транскаспиийского маршрута, а также принять участие в инфраструктурном развитии каспийских портов Актау и Курык.

Также Президент отметил важность реализуемого совместно с немецко-шведской компанией Svevind Energy проекта по производству «зеленого» водорода в Мангистауской области.

Особое внимание на переговорах было уделено сотрудничеству в культурно-гуманитарной области. Глава государства приветствовал создание новых казахстанско-немецких образовательных учреждений, в частности, открытие в июне этого года Казахстанско-немецкого института устойчивой инженерии в Актау.

Федеральный канцлер Олаф Шольц подтвердил заинтересованность германской стороны в расширении всестороннего сотрудничества с Казахстаном

Касым-Жомарт Токаев призвал Германию принять участие в развитии портов Актау и Курык


Канцлер заявил, что полностью поддерживает и впечатлен проводимыми в Казахстане масштабными политическими и социально-экономическими преобразованиями. При этом он подчеркнул, что самым главным условием для устойчивого развития страны и поддержки иностранных инвесторов является верховенство права.

Германская сторона подтвердила твердую готовность к углублению торгово-экономических и инвестиционных связей с Казахстаном. В частности, выражена заинтересованность в увеличении объемов поставок нефти, диверсификации цепочек поставок и реализации инфраструктурных проектов.

Для поддержания высокого уровня взаимодействия между странами, Касым-Жомарт Токаев пригласил Канцлера Германии посетить Казахстан с официальным визитом.



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