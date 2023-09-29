Наличие судимости выявили у сотрудников департамента корпоративной безопасности АО «Озенмунайгаз»

- В первую очередь компания нацелена на реальное совершенствование бизнес-процессов, соблюдение дисциплины, достижение эффективности производства и улучшение социальных условий работников «Озенмунайгаза». В этой связи, проверки, прошедшие в три этапа - с 19 апреля по 8 августа этого года были сосредоточены на трех направлениях. Это финансово-хозяйственная деятельность ОМГ, работа подрядных организаций и подземный ремонт скважин, - пояснили в компании.

- Отстранены работники департамента корпоративной безопасности «Озенмунайгаза», включая их руководителя. Они не соответствовали квалификационным требованиям (отсутствие высшего образования и опыта в правоохранительных органах, ранее уволены по отрицательным мотивам, наличие судимости), - отметили в КМГ.



- Проект позволит исключить выделение средств на невыполненные объемы работ, увеличить межремонтный период, повысить эффективность борьбы с осложнениями в скважинном и наземном оборудовании, восстановить добычу, оптимизировать производственные процессы, улучшить производственную культуру и повысить безопасность условий труда, - сообщили в «КазМунайГаз».

- Вместе с тем, решение отдельных вопросов требует значительных финансовых вложений и долгосрочного планирования. Так, для обновления нефтепромыслового оборудования (модернизация и закуп станков-качалок, печей подогрева, насосного оборудования, токарных станков, сварочных агрегатов, слесарных помещений) на 2024-2028 годы необходимо выделение 37 миллиардов тенге. Помимо этого, ОМГ проводит обновление специальной техники. В 2022 году закуплена 201 единица спецтехники на сумму 8,7 миллиарда тенге. В этом году приобрели 41 единицу на 3,4 миллиарда тенге. На 2024 год запланирован закуп 78 единиц специальной техники. В свою очередь, ремонт, расширение или строительство социальных объектов в период с 2023 по 2028 годы потребуют 15 миллиардов тенге, - подытожили в КМГ.

Представители «КазМунайГаза» провели контрольную ревизию на предприятии АО «Озенмунайгаз».По данным национальной компании, в ходе проверки финансово-хозяйственной деятельности было выявлено 160 нарушений, 118 из которых совершили в области экономики и финансов, закупок, управления человеческими ресурсами, управления рисками, производства, внутренних коммуникаций, охраны окружающей среды и труда, а также управления подрядными организациями.В итоге, по 37 нарушениям приняли меры дисциплинарного характера в отношении работников «Озенмунайгаза» и подрядных компаний. По 20 нарушениям ведется дополнительное изучение. Кроме того, по десяти фактам проводятся служебные расследования.По семи ранее выявленным фактам переплаты по договору с ТОО «БерАли Мангистау Company», а также фиктивного трудоустройства, нарушения алгоритма трудоустройства и фальсификации документов, материалы передали в правоохранительные органы.В национальной нефтяной компании рассказали и о проверках подрядных организаций. В 29 предприятиях проверили соблюдение трудового законодательства, требуемых условий труда и санитарно-бытовых условий, а также производственной безопасности и качества медицинского обслуживания. Особое внимание уделили эффективным коммуникациям между руководством компании и ее сотрудниками (встречи с трудовыми коллективами, прием работников по личным вопросам и рассмотрение обращений персонала).- На текущий момент подрядные компании ОМГ принимают меры по устранению 448 выявленным нарушениям, - добавили в КМГ.Помимо этого, компанией были выявлены системные проблемы в организации и планировании работ по подземному ремонту скважин (ПРС). Для их решения в ОМГ запустили пилотный проект в цехе добычи нефти и газа №9, который нацелен на улучшение организации и планирования работ по ПРС путем разделения функционала между ответственными за сам процесс и за механизированный фонд скважин. Проект также включает в себя устранение недостатков технологического процесса с учетом всех возможных дополнительных операций, а также несоответствий, связанных с применением различных норм времени работ.В национальной компании рассказали о работе на перспективу: «КазМунайГаз» совместно с «Озенмунайгазом» ведут активную совместную работу по устранению недостатков, выявленных в ходе проверки. В частности, ОМГ приступил к реализации пакета мер и планов мероприятий на 2023-2028 годы.