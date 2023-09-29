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ЛАДА.kz » Общество

Михаил Одинцов

Опубликовано: Сегодня, 12:00

Просмотров: 896

Наличие судимости выявили у сотрудников департамента корпоративной безопасности АО «Озенмунайгаз»

Рабочая группа «КазМунайГаза» проконтролировала исполнение рекомендаций по итогам проверки «Озенмунайгаза» (ОМГ). По результатам контрольной ревизии отстранили работников департамента корпоративной безопасности «Озенмунайгаза», включая их руководителя. Об этом сообщили в акционерном обществе (АО) «Национальная компания «КазМунайГаз».

Фото с официального сайта КМГ
Представители «КазМунайГаза» провели контрольную ревизию на предприятии АО «Озенмунайгаз».

- В первую очередь компания нацелена на реальное совершенствование бизнес-процессов, соблюдение дисциплины, достижение эффективности производства и улучшение социальных условий работников «Озенмунайгаза». В этой связи, проверки, прошедшие в три этапа - с 19 апреля по 8 августа этого года были сосредоточены на трех направлениях. Это финансово-хозяйственная деятельность ОМГ, работа подрядных организаций и подземный ремонт скважин, - пояснили в компании.


По данным национальной компании, в ходе проверки финансово-хозяйственной деятельности было выявлено 160 нарушений, 118 из которых совершили в области экономики и финансов, закупок, управления человеческими ресурсами, управления рисками, производства, внутренних коммуникаций, охраны окружающей среды и труда, а также управления подрядными организациями.

В итоге, по 37 нарушениям приняли меры дисциплинарного характера в отношении работников «Озенмунайгаза» и подрядных компаний. По 20 нарушениям ведется дополнительное изучение. Кроме того, по десяти фактам проводятся служебные расследования.

- Отстранены работники департамента корпоративной безопасности «Озенмунайгаза», включая их руководителя. Они не соответствовали квалификационным требованиям (отсутствие высшего образования и опыта в правоохранительных органах, ранее уволены по отрицательным мотивам, наличие судимости), - отметили в КМГ.

По семи ранее выявленным фактам переплаты по договору с ТОО «БерАли Мангистау Company», а также фиктивного трудоустройства, нарушения алгоритма трудоустройства и фальсификации документов, материалы передали в правоохранительные органы.

В национальной нефтяной компании рассказали и о проверках подрядных организаций. В 29 предприятиях проверили соблюдение трудового законодательства, требуемых условий труда и санитарно-бытовых условий, а также производственной безопасности и качества медицинского обслуживания. Особое внимание уделили эффективным коммуникациям между руководством компании и ее сотрудниками (встречи с трудовыми коллективами, прием работников по личным вопросам и рассмотрение обращений персонала).

- На текущий момент подрядные компании ОМГ принимают меры по устранению 448 выявленным нарушениям, - добавили в КМГ.

Помимо этого, компанией были выявлены системные проблемы в организации и планировании работ по подземному ремонту скважин (ПРС). Для их решения в ОМГ запустили пилотный проект в цехе добычи нефти и газа №9, который нацелен на улучшение организации и планирования работ по ПРС путем разделения функционала между ответственными за сам процесс и за механизированный фонд скважин. Проект также включает в себя устранение недостатков технологического процесса с учетом всех возможных дополнительных операций, а также несоответствий, связанных с применением различных норм времени работ.

- Проект позволит исключить выделение средств на невыполненные объемы работ, увеличить межремонтный период, повысить эффективность борьбы с осложнениями в скважинном и наземном оборудовании, восстановить добычу, оптимизировать производственные процессы, улучшить производственную культуру и повысить безопасность условий труда, - сообщили в «КазМунайГаз».


В национальной компании рассказали о работе на перспективу: «КазМунайГаз» совместно с «Озенмунайгазом» ведут активную совместную работу по устранению недостатков, выявленных в ходе проверки. В частности, ОМГ приступил к реализации пакета мер и планов мероприятий на 2023-2028 годы.

- Вместе с тем, решение отдельных вопросов требует значительных финансовых вложений и долгосрочного планирования. Так, для обновления нефтепромыслового оборудования (модернизация и закуп станков-качалок, печей подогрева, насосного оборудования, токарных станков, сварочных агрегатов, слесарных помещений) на 2024-2028 годы необходимо выделение 37 миллиардов тенге. Помимо этого, ОМГ проводит обновление специальной техники. В 2022 году закуплена 201 единица спецтехники на сумму 8,7 миллиарда тенге. В этом году приобрели 41 единицу на 3,4 миллиарда тенге. На 2024 год запланирован закуп 78 единиц специальной техники. В свою очередь, ремонт, расширение или строительство социальных объектов в период с 2023 по 2028 годы потребуют 15 миллиардов тенге, - подытожили в КМГ.



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