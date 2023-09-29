Жители 6 микрорайона Актау пожаловались на дым из точки общепита

- Нам требуется официально поданная жалоба со стороны жителей. По результатам проверки будет проведена экспертиза, и на ее основе предпринимателю будут выданы указания, направленные на предотвращение задымления. В случае невыполнения предпринимателем данных инструкций будут применены штрафные меры за нарушение. Позднее будут представлены документы в суд для прекращения деятельности предпринимателя в соответствии со статьей 425 Уголовного кодекса Республики Казахстан, что может повлечь за собой наложение штрафа в размере 230 месячных расчетных показателей, - сообщила Асима Жарылгасова, руководитель управления санитарно-эпидемиологического контроля Актау.



- Данное устройство выполняет очистку дыма в три этапа. Следовательно, можно ожидать, что благодаря этой установке интенсивность запаха дыма значительно уменьшится. После подачи жалобы будет проведен санитарно-эпидемиологический осмотр данной шашлычной. Если у вас возникнут дополнительные вопросы, не стесняйтесь обращаться в телеграм-чат акимата Мангистауской области. Там компетентные специалисты предоставят вам соответствующие ответы, - добавил аким города.

Жители Актау пожаловались на неприятный запах и дым из кафе возле дома №39 в 6 микрорайоне. Аким подчеркнул, что владельцу заведения следует предоставить соответствующие инструкции и разъяснения.Представители городского управления санитарно-эпидемиологического контроля сообщили горожанам, что для проведения проверки заведения необходимо написать жалобу.По словам главного эпидемиолога города, для решения проблемы предприниматель планирует приобрести дымоочиститель. Это оборудование предназначено для фильтрации и очистки дыма.