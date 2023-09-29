Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Пятница, 29 Сентября
+20...+18
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 477.57 KZT
  • €1 = 503.22 KZT
  • 1 RUB = 4.92 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Михаил Одинцов

Опубликовано: Сегодня, 13:40

Просмотров: 196

Жители 6 микрорайона Актау пожаловались на дым из точки общепита

Глава города Улугбек Тналиев встретился с жителями, которые пожаловались на дым от мангала в заведении общественного питания, расположенного в 6 микрорайоне. Об этом сообщили в центре общественных коммуникаций со ссылкой на пресс-службу акима Актау.

Фото предосталено пресс-службой акима Актау
Жители Актау пожаловались на неприятный запах и дым из кафе возле дома №39 в 6 микрорайоне. Аким подчеркнул, что владельцу заведения следует предоставить соответствующие инструкции и разъяснения.

Представители городского управления санитарно-эпидемиологического контроля сообщили горожанам, что для проведения проверки заведения необходимо написать жалобу.

- Нам требуется официально поданная жалоба со стороны жителей. По результатам проверки будет проведена экспертиза, и на ее основе предпринимателю будут выданы указания, направленные на предотвращение задымления. В случае невыполнения предпринимателем данных инструкций будут применены штрафные меры за нарушение. Позднее будут представлены документы в суд для прекращения деятельности предпринимателя в соответствии со статьей 425 Уголовного кодекса Республики Казахстан, что может повлечь за собой наложение штрафа в размере 230 месячных расчетных показателей, - сообщила Асима Жарылгасова, руководитель управления санитарно-эпидемиологического контроля Актау.

По словам главного эпидемиолога города, для решения проблемы предприниматель планирует приобрести дымоочиститель. Это оборудование предназначено для фильтрации и очистки дыма.

- Данное устройство выполняет очистку дыма в три этапа. Следовательно, можно ожидать, что благодаря этой установке интенсивность запаха дыма значительно уменьшится. После подачи жалобы будет проведен санитарно-эпидемиологический осмотр данной шашлычной. Если у вас возникнут дополнительные вопросы, не стесняйтесь обращаться в телеграм-чат акимата Мангистауской области. Там компетентные специалисты предоставят вам соответствующие ответы, - добавил аким города.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 1 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Ingul (Посетители) Сегодня, 14:05
Если вас отравят до смерти, то напишите заявление и мы выдадим предписание и потом...
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика