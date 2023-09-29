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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 15:49

Просмотров: 778

В Актау вкладчики ЖК «Мурагер» обратились к Президенту с требованием завершить строительство дома

Отчаявшиеся вкладчики долгостроя ЖК «Мурагер» обратились с видеообращением к Президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву. Люди просят решить их проблему, которая длится на протяжении нескольких лет.

Кадр видео
Вкладчики жилого комплекса «Мурагер» отметили, что от безысходности обращаются к Президенту с просьбой вмешаться и помочь им решить их проблему.



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ТОО «ISA Group» из Мангистау обманул более 400 вкладчиков. Мы в мучениях, не знаем, к кому еще обратиться со своими проблемами. Начиная с 2021 года каждый из 400 собственников квартир инвестировал не менее 9 000 000 тенге в комплексы ЖК «Аккала» и «Мурагер», которые должны были быть построены в 29А и 31Б микрорайонах. На сегодняшний день мы, как бомжи, у нас нет ни денег, ни квартир, - жалуются вкладчики.

Со слов горожан, согласно договору, строительная компания ТОО «ISA Group», которая должна была передать ключи от квартир в августе 2023 года, не собирается возводить стену комплекса ЖК «Аккала».

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В настоящее время нет ничего, кроме голой земли. Мы, вкладчики, обманутые мошенниками, многократно ходили в администрацию Мангистауской области, чтобы выразить крик души о своих проблемах. Несмотря на несколько встреч с ответственными представителями, результата нет. Нам, жителям, не получившим ключи от домов и крупные суммы денег, ничего не оставалось, как подать в суд на мошенников. Однако расследования и проверки продолжаются по сей день. Единственная надежда дольщиков - на президента Касым-Жомарта Кемелулы Токаева. Деваться некуда, просим напрямую вмешаться и решить проблему, которая длится уже несколько лет, - говорят горожане.


Вкладчики долгостроя ЖК «Мурагер» ранее уже делали видеообращение к Президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву. По их словам, в 2020 году более сотни человек вложились в строительство жилого комплекса «Мурагер», но по сей день многоэтажный дом так и не достроили. По словам людей, бывшее руководство присвоило их деньги, а новое не может завершить объект из-за того, что счета компании арестованы.



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