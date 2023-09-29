В Актау вкладчики ЖК «Мурагер» обратились к Президенту с требованием завершить строительство дома

ТОО «ISA Group» из Мангистау обманул более 400 вкладчиков. Мы в мучениях, не знаем, к кому еще обратиться со своими проблемами. Начиная с 2021 года каждый из 400 собственников квартир инвестировал не менее 9 000 000 тенге в комплексы ЖК «Аккала» и «Мурагер», которые должны были быть построены в 29А и 31Б микрорайонах. На сегодняшний день мы, как бомжи, у нас нет ни денег, ни квартир, - жалуются вкладчики.



В настоящее время нет ничего, кроме голой земли. Мы, вкладчики, обманутые мошенниками, многократно ходили в администрацию Мангистауской области, чтобы выразить крик души о своих проблемах. Несмотря на несколько встреч с ответственными представителями, результата нет. Нам, жителям, не получившим ключи от домов и крупные суммы денег, ничего не оставалось, как подать в суд на мошенников. Однако расследования и проверки продолжаются по сей день. Единственная надежда дольщиков - на президента Касым-Жомарта Кемелулы Токаева. Деваться некуда, просим напрямую вмешаться и решить проблему, которая длится уже несколько лет, - говорят горожане.