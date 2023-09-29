Назван размер средней заработной платы в Мангистау

Среднемесячная зарплата в Казахстане во втором квартале этого года с учетом малых предприятий составила 335 134 тенге.



Больше всего получают в Атырауской (532 590 тенге), Мангистауской (471 723 тенге) и Улытауской (451 686 тенге) областях.



Рост уровня заработной платы в Мангистау относительно аналогичного периода прошлого года составил 13,7 процента.



Фактическая численность работников с учетом малых предприятий составила 198 382 человека.