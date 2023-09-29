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ЛАДА.kz » Общество

Михаил Одинцов

Опубликовано: Сегодня, 16:50

Просмотров: 802

Назван размер средней заработной платы в Мангистау

В Мангистауской области средняя заработная плата с учетом малых предприятий, занимающихся предпринимательской деятельностью, составила 471 723 тенге. Это второй результат по стране среди самых больших зарплат. Об этом сообщается на сайте Бюро национальной статистики Республики Казахстан.

Иллюстративное фото из архива lada.kz
Среднемесячная зарплата в Казахстане во втором квартале этого года с учетом малых предприятий составила 335 134 тенге.

Больше всего получают в Атырауской (532 590 тенге), Мангистауской (471 723 тенге) и Улытауской (451 686 тенге) областях.

Рост уровня заработной платы в Мангистау относительно аналогичного периода прошлого года составил 13,7 процента.

Фактическая численность работников с учетом малых предприятий составила 198 382 человека.



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Комментарии ( 1 )

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Empro (Посетители) Сегодня, 18:28
А минимальная и максимальная ЗП на кол-во людей можно увидеть?
 
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Лулу (Посетители) Сегодня, 17:00
Как вы уже всех достали своими фантазиями!Вы наверное в акимате подьедаетесь?
 
 

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