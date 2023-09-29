Акимат Тупкараганского района заявил о нестабильной эпидемиологической ситуации в селах - трое детей заболели корью

- В настоящее время больные дети проходят лечение в детской инфекционной больнице, расположенной в Актау. Рекомендуем пройти вакцинацию жителям района в возрасте от 1 года до 30 лет, непривитым от кори. Способ профилактики кори – вакцинация. Дорогие родители, давайте защитим наших детей от кори. Вакцинацию против кори проводят в возрасте от 1 до 6 лет, - рассказали в пресс-службе акимата Тупкараганского района.

В акимате Тупкараганского района Мангистауской области рассказали об эпидемиологической ситуации в селах Акшукур и Саин-Шапагатов.В них зафиксировали три случая заболевания корью. Все заболевшие – дети, двое из которых оказались непривитыми, а у одного обнаружили медицинские противопоказания к вакцине.