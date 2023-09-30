Засыпать торчащий кабель у подстанции просят жители Актау

Как говорят жители дома №21, рядом с ними находится подстанция. Здесь проводились ремонтные работы, но после их завершения никто не обезопасил территорию.Как выяснилось, для улучшения мощности проводились работы по реконструкции однотрансформаторной подстанции на двухтрансформаторную. Реконструкцией занималась подрядная организация АО «Электромонтаж» по заказу городского отдела строительства.Подрядчики заверили, что все уже все приведено в порядок. Планировка вокруг подстанции выполнена.