Полиция наказывает родителей несовершеннолетних в Актау

ОПМ «Дети в ночном городе» стартовало 28 сентября и продлится по 1 октября. Активное участие в нем принимают и представители организаций образования.Полицейские массово проверяют развлекательные центры и компьютерные клубы. В ходе рейдового мероприятия подростки, совершившие нарушения, доставляются в управление полиции, а их родители привлекаются к административной ответственности.За два дня ОПМ выявлено 149 административных правонарушений. Из них по статье 132 КоАП РК (Допущение нахождения несовершеннолетних в развлекательных заведениях в ночное время) - восемь протоколов, по статье 127 КоАП РК (Неисполнение обязанностей по воспитанию и (или) образованию, защите прав и интересов несовершеннолетнего) - 21 протокол, а также другие административные нарушения.Кроме того, на учет поставлено 76 несовершеннолетних.