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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 18:48

Просмотров: 404

Полиция наказывает родителей несовершеннолетних в Актау

Проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Дети в ночном городе», передает пресс-служба департамента полиции региона.

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ОПМ «Дети в ночном городе» стартовало 28 сентября и продлится по 1 октября. Активное участие в нем принимают и представители организаций образования.

Полицейские массово проверяют развлекательные центры и компьютерные клубы. В ходе рейдового мероприятия подростки, совершившие нарушения, доставляются в управление полиции, а их родители привлекаются к административной ответственности.

За два дня ОПМ выявлено 149 административных правонарушений. Из них по статье 132 КоАП РК (Допущение нахождения несовершеннолетних в развлекательных заведениях в ночное время) - восемь протоколов, по статье 127 КоАП РК (Неисполнение обязанностей по воспитанию и (или) образованию, защите прав и интересов несовершеннолетнего) - 21 протокол, а также другие административные нарушения.

Кроме того, на учет поставлено 76 несовершеннолетних.




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