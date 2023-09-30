В этом году в Актау запустят 14 базовых станций сети 5G

В управлении цифровых технологий Мангистауской области рассказали о наличии в нашем регионе «вышек» сети 5G. По данным госучреждения, в этом году в Актау и Жанаозене установят 14 и 2 станции сети пятого поколения соответственно.



- На 2024 год оператор планирует установку в Актау 33 базовых станции 5G, а в Жанаозене – 6 базовых станций 5G. Установка базовых станций сети пятого поколения будет вестись за счет операторов сотовой связи, имеющих соответствующие права, - пояснили в управлении.