С Днем пожилых людей: Что приготовили для пенсионеров в Актау

Оказание специальных социальных услуг

Как может развлечь себя человек за 60?

Как известно, 1 октября отмечается День пожилых людей. По этому знаменательному случаю граждан пенсионного возраста нашего региона поздравят представители среднего и молодого поколения общества. За счет средств местного бюджета им будут выплачены социальные выплаты в размере 2 МРП (6900 тенге).На сегодняшний день количество лиц пенсионного возраста в Мангистауской области составляет 57 530 человек. Это 8,2 процента населения нашего региона.С начала года специальные социальные услуги оказаны 860 людям пожилого возраста. В Актау «Центр специального социального обслуживания №2» КММ оказывает услуги пожилым людям и людям с ограниченными возможностями через отделения постоянного и дневного пребывания. Этот центр в народе называют «Домом престарелых». С начала года услуги в этом центре получили 119 человек. Из них пенсионеров - 96.В то же время 102 социальных работника оказывают социальную поддержку одиноким пожилым людям по уходу на дому. С начала года они посетили 584 человека.В рамках государственного социального заказа реализуется социальный проект «Организация центра активного долголетия». Данный социальный проект создан в Актау и Бейнеуском районе. Для его реализации из средств местного бюджета было выделено 19 917,1 тысячи тенге.В центре активного долголетия в Актау, находящегося в Доме Дружбы в 34 микрорайоне, организованы такие кружки, как вязание, рисование, гимнастические упражнения, занятия йогой, ходьба с палками (скандинавская ходьба), повышение компьютерной грамотности и другие. С начала года услугами центра воспользовались 75 пенсионеров.