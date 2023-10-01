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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 20:15

Просмотров: 561

На волоске от смерти: Кто и как решает проблему со скотом на дорогах Мангистау

В очередной раз водители поднимают тему с бродячим скотом на автодорогах. Какие проводятся работы на этот счет, рассказали в областном филиале АО «НК «КазАвтоЖол».

Фото автора
На этой неделе по дороге из Жанаозена в Актау в ночное время суток местный автовладелец проскочил между веблюдицей и ее жеребенком.

- Когда, наконец, обяжут владельцев цеплять светоотражающие ошейники! На волоске от смерти. Нам просто невероятно повезло, - говорит водитель.


На волоске от смерти: Кто и как решает проблему со скотом на дорогах Мангистау


В областном филиале АО «НК «КазАвтоЖол» сообщили, что они проводят определенную работу по профилактике ДТП, связанных с наездом на животных. На участках автомобильных дорог республиканского значения протяженностью 105 километров (Шетпе-Жетыбай, Жетыбай-Жанаозен) установлены ограждения от скота (электроизгородь). Их применение вызвано необходимостью недопущения наездов на животных. Однако отдельными лицами допускаются факты повреждения проволочных ограждений электроизгороди. Тем самым наносится ущерб государственному имуществу, в результате чего снижается эффект от применения этих ограждений.

Мангистауским областным филиалом направлены письма в акиматы районов о проведении разъяснительной работы с владельцами скота и руководителями фермерских хозяйств о недопущении фактов повреждения электроизгороди, а также о соблюдении правил выпаса домашних животных и запрете их появления на автомобильных дорогах.

Также на участке автомобильной дороги Шетпе - Жетыбай были выявлены неоднократные факты хищения ограждений (сетка-рабица), предназначенных для недопущения выхода скота на дорогу, которые были восстановлены. Вместе с тем, такие факты продолжаются.

Кроме того, за истекший период года совместно с полицейскими проведено 18 профилактических мероприятий с владельцами скота и руководителями фермерских хозяйств. Им доведены основные требования ПДД о запрещении оставления безнадзорных животных вблизи автодорог, а также вручены буклеты и светоотражающие ленты для обозначения скота в темное время суток. Однако, опять же факты появления безнадзорного скота продолжаются.

В связи с этим филиал обращается к пользователям автодорог с просьбой бережно относиться и не допускать факты порчи государственного имущества.

Убедительная просьба к владельцам скота - не оставлять домашних животных без присмотра, для обеспечения их видимости в ночное время применять светоотражающие ленты.

Напоминаем, что за нарушение правил выпаса сельскохозяйственных животных предусмотрена административная ответственность согласно статье 408 КоАП РК. Наказание предусматривает штраф от трех до 10 МРП.




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Комментарии ( 1 )

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  • Ирон
 Жанар (Посетители) Сегодня, 22:04
На волоске от смерти: Кто и как решает проблему со скотом на дорогах Мангистау.

НИ!, КТО!, не решает и не будет безопасных дорог на Магышлаке, беспризорный бродячий скот и днём и ночью бродит по дорогам создавая опасные ситуации на трассах, лично довелось в августе убедится между Атырау - Актау...
Потому ЧТО!, не кого не привлекли к ответственности за бродячий скот на дорогах, который попал в ДТП с гибелью людей...

Все мы ходим под богом.
 
 

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