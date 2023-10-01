На волоске от смерти: Кто и как решает проблему со скотом на дорогах Мангистау.

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На этой неделе по дороге из Жанаозена в Актау в ночное время суток местный автовладелец проскочил между веблюдицей и ее жеребенком.
В областном филиале АО «НК «КазАвтоЖол» сообщили, что они проводят определенную работу по профилактике ДТП, связанных с наездом на животных. На участках автомобильных дорог республиканского значения протяженностью 105 километров (Шетпе-Жетыбай, Жетыбай-Жанаозен) установлены ограждения от скота (электроизгородь). Их применение вызвано необходимостью недопущения наездов на животных. Однако отдельными лицами допускаются факты повреждения проволочных ограждений электроизгороди. Тем самым наносится ущерб государственному имуществу, в результате чего снижается эффект от применения этих ограждений.
Мангистауским областным филиалом направлены письма в акиматы районов о проведении разъяснительной работы с владельцами скота и руководителями фермерских хозяйств о недопущении фактов повреждения электроизгороди, а также о соблюдении правил выпаса домашних животных и запрете их появления на автомобильных дорогах.
Также на участке автомобильной дороги Шетпе - Жетыбай были выявлены неоднократные факты хищения ограждений (сетка-рабица), предназначенных для недопущения выхода скота на дорогу, которые были восстановлены. Вместе с тем, такие факты продолжаются.
Кроме того, за истекший период года совместно с полицейскими проведено 18 профилактических мероприятий с владельцами скота и руководителями фермерских хозяйств. Им доведены основные требования ПДД о запрещении оставления безнадзорных животных вблизи автодорог, а также вручены буклеты и светоотражающие ленты для обозначения скота в темное время суток. Однако, опять же факты появления безнадзорного скота продолжаются.
В связи с этим филиал обращается к пользователям автодорог с просьбой бережно относиться и не допускать факты порчи государственного имущества.
Убедительная просьба к владельцам скота - не оставлять домашних животных без присмотра, для обеспечения их видимости в ночное время применять светоотражающие ленты.
Напоминаем, что за нарушение правил выпаса сельскохозяйственных животных предусмотрена административная ответственность согласно статье 408 КоАП РК. Наказание предусматривает штраф от трех до 10 МРП.
- Когда, наконец, обяжут владельцев цеплять светоотражающие ошейники! На волоске от смерти. Нам просто невероятно повезло, - говорит водитель.
В областном филиале АО «НК «КазАвтоЖол» сообщили, что они проводят определенную работу по профилактике ДТП, связанных с наездом на животных. На участках автомобильных дорог республиканского значения протяженностью 105 километров (Шетпе-Жетыбай, Жетыбай-Жанаозен) установлены ограждения от скота (электроизгородь). Их применение вызвано необходимостью недопущения наездов на животных. Однако отдельными лицами допускаются факты повреждения проволочных ограждений электроизгороди. Тем самым наносится ущерб государственному имуществу, в результате чего снижается эффект от применения этих ограждений.
Мангистауским областным филиалом направлены письма в акиматы районов о проведении разъяснительной работы с владельцами скота и руководителями фермерских хозяйств о недопущении фактов повреждения электроизгороди, а также о соблюдении правил выпаса домашних животных и запрете их появления на автомобильных дорогах.
Также на участке автомобильной дороги Шетпе - Жетыбай были выявлены неоднократные факты хищения ограждений (сетка-рабица), предназначенных для недопущения выхода скота на дорогу, которые были восстановлены. Вместе с тем, такие факты продолжаются.
Кроме того, за истекший период года совместно с полицейскими проведено 18 профилактических мероприятий с владельцами скота и руководителями фермерских хозяйств. Им доведены основные требования ПДД о запрещении оставления безнадзорных животных вблизи автодорог, а также вручены буклеты и светоотражающие ленты для обозначения скота в темное время суток. Однако, опять же факты появления безнадзорного скота продолжаются.
В связи с этим филиал обращается к пользователям автодорог с просьбой бережно относиться и не допускать факты порчи государственного имущества.
Убедительная просьба к владельцам скота - не оставлять домашних животных без присмотра, для обеспечения их видимости в ночное время применять светоотражающие ленты.
Напоминаем, что за нарушение правил выпаса сельскохозяйственных животных предусмотрена административная ответственность согласно статье 408 КоАП РК. Наказание предусматривает штраф от трех до 10 МРП.