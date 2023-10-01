На волоске от смерти: Кто и как решает проблему со скотом на дорогах Мангистау.

- Когда, наконец, обяжут владельцев цеплять светоотражающие ошейники! На волоске от смерти. Нам просто невероятно повезло, - говорит водитель.

На этой неделе по дороге из Жанаозена в Актау в ночное время суток местный автовладелец проскочил между веблюдицей и ее жеребенком.В областном филиале АО «НК «КазАвтоЖол» сообщили, что они проводят определенную работу по профилактике ДТП, связанных с наездом на животных. На участках автомобильных дорог республиканского значения протяженностью 105 километров (Шетпе-Жетыбай, Жетыбай-Жанаозен) установлены ограждения от скота (электроизгородь). Их применение вызвано необходимостью недопущения наездов на животных. Однако отдельными лицами допускаются факты повреждения проволочных ограждений электроизгороди. Тем самым наносится ущерб государственному имуществу, в результате чего снижается эффект от применения этих ограждений.Мангистауским областным филиалом направлены письма в акиматы районов о проведении разъяснительной работы с владельцами скота и руководителями фермерских хозяйств о недопущении фактов повреждения электроизгороди, а также о соблюдении правил выпаса домашних животных и запрете их появления на автомобильных дорогах.Также на участке автомобильной дороги Шетпе - Жетыбай были выявлены неоднократные факты хищения ограждений (сетка-рабица), предназначенных для недопущения выхода скота на дорогу, которые были восстановлены. Вместе с тем, такие факты продолжаются.Кроме того, за истекший период года совместно с полицейскими проведено 18 профилактических мероприятий с владельцами скота и руководителями фермерских хозяйств. Им доведены основные требования ПДД о запрещении оставления безнадзорных животных вблизи автодорог, а также вручены буклеты и светоотражающие ленты для обозначения скота в темное время суток. Однако, опять же факты появления безнадзорного скота продолжаются.Напоминаем, что за нарушение правил выпаса сельскохозяйственных животных предусмотрена административная ответственность согласно статье 408 КоАП РК. Наказание предусматривает штраф от трех до 10 МРП.