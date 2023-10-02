«Сытый папа» уже не тот: кафе в центре Актау портит облик дома

- Со временем начала отваливаться плитка. Здесь копится мусор. Одним словом - настоящий бардак, - жалуются жители.

По словам жителей 11 микрорайона, в доме №40 продолжительное время действовало кафе «Сытый папа». Рядом высадили деревья. Около года назад заведение закрыли.В городской администрации корреспонденту Lada.kz посоветовали напрямую обратиться к предпринимателю. С его слов, люди с верхних этажей сами выбрасывают мусор, кафель. Кто-то даже умудрился скинуть цветочный горшок с землей.Хозяин кафе сообщил, что в настоящее время заведение продаётся. Он пообещал навести порядок.