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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 08:13

Просмотров: 121

«Сытый папа» уже не тот: кафе в центре Актау портит облик дома

Некогда известное заведение, как говорят жители, давно не работает, и возле него творится бардак. Ситуацию прокомментировал хозяин кафе.

Фото жителей дома №40 в 11 микрорайоне
По словам жителей 11 микрорайона, в доме №40 продолжительное время действовало кафе «Сытый папа». Рядом высадили деревья. Около года назад заведение закрыли.

- Со временем начала отваливаться плитка. Здесь копится мусор. Одним словом - настоящий бардак, - жалуются жители.


«Сытый папа» уже не тот: кафе в центре Актау портит облик дома


В городской администрации корреспонденту Lada.kz посоветовали напрямую обратиться к предпринимателю. С его слов, люди с верхних этажей сами выбрасывают мусор, кафель. Кто-то даже умудрился скинуть цветочный горшок с землей.

Хозяин кафе сообщил, что в настоящее время заведение продаётся. Он пообещал навести порядок.



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