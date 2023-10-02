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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 13:24

Просмотров: 1336

Около 60 тысяч жителей Мангистау останутся без банковских услуг с 3 октября

Сегодня, 2 октября 2023 года, истекает срок уплаты налога на имущество физических лиц за 2022 год. 55 322 жителей Мангистауской области не уплатили налог на общую сумму 127 миллионов тенге. С завтрашнего дня они не смогут получить банковские услуги. Об этом сообщили в департаменте государственных доходов по Мангистауской области.

Иллюстративное фото
Плательщиками налога являются лица, имеющие в праве собственности частные дома, квартиры, дачные постройки, гаражи и иные строения.

По данным ведомства, основная сумма неуплаченного налога приходится на жителей Актау – 28 695 жителей на сумму 115 миллионов тенге, далее Жанаозен – 9 587 жителей на сумму 5 миллионов тенге, и замыкает тройку антирейтинга Мунайлинский район – 12 474 жителей на сумму 4 миллиона тенге.

- По истечении срока уплаты лица, не производившие уплату налога, в соответствии с нормами налогового законодательства не смогут получить банковские услуги, в том числе открыть банковские счета, производить переводы, оформить кредит и так далее. За каждый день просрочки начисляется пеня в размере 1,25-кратной официальной ставки рефинансирования, установленной Национальным банком, - отметили в департаменте.


Кроме того, органы государственных доходов в целях принудительного взыскания направляют налоговые приказы судебным исполнителям, которые будут применять меры в отношении должников, в том числе наложение ареста на имущество и банковские счета, а также ограничение выезда за пределы страны. В таких случаях, кроме налогового долга, будут удерживаться и судебные издержки, составляющие до 25 процентов от суммы долга.

- Во избежание неприятных ситуаций призываем успеть уплатить налог на имущество физических лиц, - отметили в ведомстве.



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