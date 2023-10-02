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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 13:39

Просмотров: 931

Полиция Мангистау: «Ребёнок с табличкой» – фейк!

Жители Актау активно пересылают друг другу информацию о преступниках, которые заманивают девушек, используя плачущего ребёнка. В департаменте полиции региона не подтвердили информацию.

Иллюстративное фото
Сегодня, 2 октября, жители Актау активно пересылают друг другу информацию о якобы новом способе преступников заманивать жертву.

Полиция Мангистау: «Ребёнок с табличкой» – фейк!


- Внимание!!! Девушки и женщины: будучи одни, гуляя по городу, возвращаясь домой, с учёбы, работы, если встретите по пути плачущего маленького ребёнка, держащего в руках листочек бумаги с адресом, НЕ ОТВОДИТЕ ЕГО ТУДА!!! Отведите ребёнка в полицию, потому что это новый способ преступников заманивать жертву. Предупредите родных и близких. Распространите, чтобы больше людей об этом узнало! - такое сообщение распространяется посредством соцсетей и WhatsApp.

В департаменте полиции Мангистау не подтвердили информацию, сообщив, что в регионе нет зарегистрированных подобных фактов.

- Уважаемые граждане, просим Вас не поддаваться недостоверным информационным выбросам в социальных сетях и доверять только официальным источникам, - заявили в полиции региона.



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