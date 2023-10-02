Мангистауское общество по защите прав потребителей проводит опрос

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Общественное объединение «Мангистауское областное общество по защите прав потребителей» проводит интернет-опрос по теме «Профилактика нарушения прав и законных интересов потребителей».
Каждый житель области может ответить на вопросы, перейдя по ссылке.
Вопросы касаются приобретения некачественных товаров, получения некачественных услуг.
Каждый житель области может ответить на вопросы, перейдя по ссылке.
Вопросы касаются приобретения некачественных товаров, получения некачественных услуг.
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