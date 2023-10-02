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ЛАДА.kz » Общество

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 19:11

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Военные моряки Мангистау примут участие в учениях «Хазри-2023»

На острове Беюк Зиря в южной акватории Апшеронского полуострова Азербайджана со 2 по 6 октября пройдут казахстанско-азербайджанское военно-морские учения «Хазри-2023». В учениях будут участвовать моряки Актауского гарнизона. Об этом сообщил Нурбол Шалабаев, руководитель пресс-службы ведомства.

Встреча ВМС двух государств. Фото предоставлено Н.Шалабаевым
В столицу Азербайджана Баку сегодня, 2 октября, на ракетно-артиллерийских кораблях «Сарыарка», «Орал» и гидрографическом судне «Жайык» прибыли военнослужащие Вооружённых сил Казахстана под руководством контр - адмирала Сакена Бекжанова, главнокомандующего Военно-морскими силами РК.

- План совместных учений «Хазри-2023» включает проведение брифинга, двусторонней встречи командующих Военно-морскими силами, тренировок морского спецназа и морской пехоты, боевого слаживания кораблей, планирование и организацию боевых действий в рамках учения. Военные моряки Казахстана и Азербайджана отработают сценарии и эпизоды по нейтрализации террористических группировок в условиях асимметричной угрозы, поражению воздушных и наземных целей, освобождению гражданского корабля и его экипажа, оказанию помощи пострадавшему судну, - рассказал Нурбол Шалабаев.


Мероприятия направлены на совершенствование навыков планирования и реализации совместных операций, повышение способности подразделений действовать эффективно и согласованно.



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