Военные моряки Мангистау примут участие в учениях «Хазри-2023»

- План совместных учений «Хазри-2023» включает проведение брифинга, двусторонней встречи командующих Военно-морскими силами, тренировок морского спецназа и морской пехоты, боевого слаживания кораблей, планирование и организацию боевых действий в рамках учения. Военные моряки Казахстана и Азербайджана отработают сценарии и эпизоды по нейтрализации террористических группировок в условиях асимметричной угрозы, поражению воздушных и наземных целей, освобождению гражданского корабля и его экипажа, оказанию помощи пострадавшему судну, - рассказал Нурбол Шалабаев.

В столицу Азербайджана Баку сегодня, 2 октября, на ракетно-артиллерийских кораблях «Сарыарка», «Орал» и гидрографическом судне «Жайык» прибыли военнослужащие Вооружённых сил Казахстана под руководством контр - адмирала Сакена Бекжанова, главнокомандующего Военно-морскими силами РК.Мероприятия направлены на совершенствование навыков планирования и реализации совместных операций, повышение способности подразделений действовать эффективно и согласованно.