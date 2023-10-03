Назначен новый заместитель акима Мангистауской области

Сегодня, 3 октября, глава региона Нурлан Ногаев представил коллективу своего нового заместителя, чья кандидатура была согласована с администрацией президента РК.



Новым заместителем акима Мангистауской области стала Звира Есбергенова.



Звира Есбергенова окончила Карагандинский Государственный университет им. Е. Букетова, Актауский Государственный университет им. Ш. Есенова по специальностям «Преподаватель русского языка и литературы» и «Юриспруденция». Также обучалась в магистратуре по программе МВА, Высшей школы экономики НОУ «Almaty Management University» по специальности «Магистр делового администрирования».



Трудовой путь начала в 1987 году, старшей пионервожатой СШ № 84 станции Сай-Утес Мангистауской области.



С 1993 по 2003 год работала в сфере образования Мангистауской области, занимала должности преподавателя русского языка и литературы в общеобразовательных, средне-специальных и высших учебных заведениях региона.



С 2003 по 2007 год - руководитель отдела анализа и мониторинга Департамента внутренней политики Мангистауской области.



С 2007 по 2008 год - заместитель директора Департамента внутренней политики Мангистауской области.



С 2008 по 2009 год - заведующая социально-культурным отделом аппарата акима Мангистауской области.



С 2009 по 2010 год - заместитель руководителя управления туризма, физической культуры и спорта Мангистауской области.



С 2010 по 2012 год - аналитик по связям с исполнительными органами сектора по социальной работе и связям с общественностью Группы оперативного управления АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз».



С 2012 по 2013 год - председатель Правления АО «Аналитическии центр акимата Мангистауской области».



С 2013 по 2014 год - председатель Правления АО «Региональный центр государственного-частного партнерства» Актау.



С 2014 по 2017 год - руководитель управления внутренней политики Мангистауской области.



С 2017 по 2018 год - руководитель управления координации занятости и социальных программ Мангистауской области.



С 2018 по 2022 год - заместитель председателя Мангистауского областного филиала партии «Nur Otan».



С 2022 год по настоящее время - заведующая отделом контроля протокольных поручений аппарата акима Манистауской области.



Нурлан Ногаев пожелал удачи в работе Звире Есбергеновой и дал ряд конкретных поручений, касающихся развития социальной сферы Мангистауской области.