Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Вторник, 03 Октября
+21...+20
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 478.35 KZT
  • €1 = 504.04 KZT
  • 1 RUB = 4.86 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 15:59

Просмотров: 6

В Мангистау с начала года 13 медучреждений оштрафованы за приписки

С начала года в Мангистауский филиал Фонда соцмедстрахования поступило около полутора тысяч обращений от жителей. Более 30 из них касаются приписок. Об этом проинформировали эксперты филиала.

Фото из открытых источников
Всего с начала года в филиал поступило 1 400 обращений от жителей области.

-Из них 33 обращения - по фактам недостоверной информации в медицинских информационных системах, т.е. приписок. В отношении всех субъектов здравоохранения «нарушителей» по 13 неподтверждённым случаям оказания медуслуг были применены штрафные санкции, - рассказали эксперты.


В филиале напомнили, что оплата за медицинские услуги населению, оказанные поставщиками Фонда по пакетам ГОБМП и ОСМС, производится только после проведения мониторинга качества и объёма этих услуг.

- Оплачиваются те услуги, которые были оказаны по факту и подтверждаются документально, с соблюдением стандартов и правил оказания медицинской помощи, а также рекомендаций клинических протоколов, - отметили в филиале.

Куда обращаться по фактам приписок?

Приписка медуслуги – это когда медорганизация приписывает вам не оказанную по факту медицинскую услугу с последующим выставлением счёта на оплату Фонду соцмедстрахования. Поэтому, если пациент самостоятельно выявляет факты приписки услуги, которую он не получал, необходимо сообщить об этом в Фонд медицинского страхования. Для подачи жалобы или обращения нужно обратиться по телефону 1414 или через мобильное приложение Qoldau 24/7.

Если вы обнаружили у себя запись о медуслуге, которую на самом деле не получали, нужно отправить обращение в Фонд. Это можно сделать в Telegram через бот @SaqtandyryBot: выбрать раздел «Оставить обращение на 1414», ввести ИИН, текст обращения и прикрепить скрин сообщения из eGov или мобильного приложения медицинской информационной системы (например, Damumed) и далее отправить обращение.

- При доказанном факте приписки Фонд штрафует медорганизацию в трёхкратном размере. Эти средства возвращаются на счёт Фонда, и деньги снова идут на оплату медуслуг, фактически оказанных застрахованному населению, - подчеркнули эксперты.


Специалисты Фонда социального медицинского страхования продолжают мониторинг качества и объёмов оказанных услуг, которые оказывают поставщики по гарантированному государством бесплатному объёму медицинской помощи (ГОБМП) и по ОСМС.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление


Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика