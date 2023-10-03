В Мангистау с начала года 13 медучреждений оштрафованы за приписки

-Из них 33 обращения - по фактам недостоверной информации в медицинских информационных системах, т.е. приписок. В отношении всех субъектов здравоохранения «нарушителей» по 13 неподтверждённым случаям оказания медуслуг были применены штрафные санкции, - рассказали эксперты.

- При доказанном факте приписки Фонд штрафует медорганизацию в трёхкратном размере. Эти средства возвращаются на счёт Фонда, и деньги снова идут на оплату медуслуг, фактически оказанных застрахованному населению, - подчеркнули эксперты.

Всего с начала года в филиал поступило 1 400 обращений от жителей области.В филиале напомнили, что оплата за медицинские услуги населению, оказанные поставщиками Фонда по пакетам ГОБМП и ОСМС, производится только после проведения мониторинга качества и объёма этих услуг.- Оплачиваются те услуги, которые были оказаны по факту и подтверждаются документально, с соблюдением стандартов и правил оказания медицинской помощи, а также рекомендаций клинических протоколов, - отметили в филиале.Приписка медуслуги – это когда медорганизация приписывает вам не оказанную по факту медицинскую услугу с последующим выставлением счёта на оплату Фонду соцмедстрахования. Поэтому, если пациент самостоятельно выявляет факты приписки услуги, которую он не получал, необходимо сообщить об этом в Фонд медицинского страхования. Для подачи жалобы или обращения нужно обратиться по телефонуили через мобильное приложение Qoldau 24/7.Если вы обнаружили у себя запись о медуслуге, которую на самом деле не получали, нужно отправить обращение в Фонд. Это можно сделать в Telegram через бот @SaqtandyryBot: выбрать раздел «Оставить обращение на 1414», ввести ИИН, текст обращения и прикрепить скрин сообщения из eGov или мобильного приложения медицинской информационной системы (например, Damumed) и далее отправить обращение.Специалисты Фонда социального медицинского страхования продолжают мониторинг качества и объёмов оказанных услуг, которые оказывают поставщики по гарантированному государством бесплатному объёму медицинской помощи (ГОБМП) и по ОСМС.