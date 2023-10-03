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ЛАДА.kz » Общество

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 17:15

Просмотров: 530

Врачи-онкологи приглашают жительниц Мангистау на бесплатный приём

В Мангистауском областном онкологическом центре пройдёт День открытых дверей для женского населения. Об этом сообщили в пресс-службе медицинской организации.

Здание онкоцентра. Фото из архива Lada.kz
Бесплатный приём проведут и дадут консультации врачи-онкологи, онколог-маммолог. При необходимости пациенткам будет назначено ультразвуковое исследование и маммография.

- Задача, которую ставят перед собой специалисты центра, проводя День открытых дверей, предупредить патологию молочных желез, провести диагностирование женских органов, донести до женщин информацию о методах профилактики и лечения онкозаболеваний, - рассказали в пресс-службе центра.


День открытых дверей состоится 7 октября в здании областного онкологического центра (Актау, 1А мкр.) с 09:00 до 13:00 часов.



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Комментарии ( 1 )

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Жанар (Посетители) Сегодня, 19:42
Врачи-онкологи приглашают жительниц Мангистау на бесплатный приём.

А?!, почему приём будет только для женщин, а мужчин КТО!, дед мороз будет принимать под новый год?!... umnik

Все мы ходим под богом.
 
 

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