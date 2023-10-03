Врачи-онкологи приглашают жительниц Мангистау на бесплатный приём.

- Задача, которую ставят перед собой специалисты центра, проводя День открытых дверей, предупредить патологию молочных желез, провести диагностирование женских органов, донести до женщин информацию о методах профилактики и лечения онкозаболеваний, - рассказали в пресс-службе центра.

Бесплатный приём проведут и дадут консультации врачи-онкологи, онколог-маммолог. При необходимости пациенткам будет назначено ультразвуковое исследование и маммография.